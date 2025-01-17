Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi

Unutulmaz yapımlarıyla kült yönetmenler arasında anılan David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden yönetmenin ölüm haberini ailesi paylaştı. İşte sinema tarihine birçok başyapıt bırakan David Lynch'in IMDb'ye göre en yüksek puanlı 10 filmi.

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 1

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch hayatını kaybetti. Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch, geçtiğimiz aylarda kendisine "amfizem" teşhisi konulduğunu ve artık evinden çıkamadığını açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 2

AİLESİ DUYURDU

Ünlü yönetmenin ölüm haberini ailesi sosyal medyada duyurdu. Lynch, 2024'te ömür boyu sigara içtikten sonra kendisine amfizem teşhisi konduğunu ve muhtemelen artık yönetmenlik yapmak için evinden çıkamayacağını açıklamıştı.

Sinema tarihine unutulmaz filmler kazandıran büyük yönetmen David Lynch'in son projesi, 2017 yapımı "Twin Peaks: The Return" olmuştu.

İşte IMDb'ye göre David Lynch'in en iyi 10 filmi.

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 3

10- INLAND EMPIRE 6.8

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 4

9-LUMIERE ET COMPAGNIE 6.9

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 5

8-WILD AT HEART 7.2

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 6

7- ERASERHEAD 7.3

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 7

6- TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME  7.3 

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 8

5- LOST HIGHWAY 7.6

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 9

4-BLUE VELVET 7.7

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 10

3-MULHOLLAND DR. 7.9

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 11

2-THE STRAIGHT STORY 8.0

Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi - 12

1-THE ELEPHANT MAN 8.2

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