Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch hayatını kaybetti. Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch, geçtiğimiz aylarda kendisine "amfizem" teşhisi konulduğunu ve artık evinden çıkamadığını açıklamıştı.