Sinema tarihine damga vurdu: David Lynch'in en iyi 10 filmi
Unutulmaz yapımlarıyla kült yönetmenler arasında anılan David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden yönetmenin ölüm haberini ailesi paylaştı. İşte sinema tarihine birçok başyapıt bırakan David Lynch'in IMDb'ye göre en yüksek puanlı 10 filmi.
Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch hayatını kaybetti. Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch, geçtiğimiz aylarda kendisine "amfizem" teşhisi konulduğunu ve artık evinden çıkamadığını açıklamıştı.