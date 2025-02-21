Sinema tarihini değiştirecek anlaşma: James Bond serisinin sahibi Amazon oldu

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından yeni 007'nin kim olacağı uzun süredir merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni Bond için arayış sürerken Amazon, James Bond serisinin haklarını satın aldı. Amazon artık, tüm Bond filmleri ve yan yapımları hakkında söz sahibi olacak.

Sinema tarihini değiştirecek anlaşma: James Bond serisinin sahibi Amazon oldu - 1

Beşinci James Bond'u canlandıran Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni Bond filmleri için bekleyiş sürerken serinin kaderini değiştirebilecek bir anlaşmaya imza atıldı.

James Bond film serisi, uzun süredir Broccoli ailesi tarafından yönetiliyordu. Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson'ın istifa ettiklerini duyurmasının ardından artık James Bond serisi, Broccoli ailesi tarafından kontrol edilmeyecek.

N-LIFE HABERLERİ

Sinema tarihini değiştirecek anlaşma: James Bond serisinin sahibi Amazon oldu - 2

TÜM KONTROL AMAZON'DA

İkili, serinin tüm kontrolünü Amazon'un 2022'de Bond'un ana stüdyosunu satın almasıyla kurulan Amazon MGM Studios'a verdi.

Amazon artık, ünlü karakteri hangi aktörün canlandıracağına karar verecek, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği veya bir sonraki filmin ne zaman çekileceği konusunda henüz bir zaman çizelgesi yok.

James Norton, Aaron Taylor-Johnson ve Theo James, yeni Bond için aday gösterilen isimler arasında. Anlaşmanın duyurulmasının ardından, Amazon kurucusu Jeff Bezos sosyal medyada hayranların görüşlerini sorarak "Bir sonraki Bond olarak kimi seçerdiniz?" diye sordu.

Sinema tarihini değiştirecek anlaşma: James Bond serisinin sahibi Amazon oldu - 3

"SANAT VE HAYIR PROJELERİNE ODAKLANACAĞIM"

Broccoli ve Wilson'ın "serinin ortak sahipleri olarak kalacakları" ancak Amazon MGM Studios'un "yaratıcı kontrole sahip olacağı" açıklandı.

83 yaşındaki Wilson "007 kariyerim, yaklaşık 60 yılı kapsıyor ve James Bond filmlerinin yapımcılığını bırakıp sanat ve hayır projelerine odaklanacağım. Bu nedenle, Barbara ve ben hemfikiriz, güvenilir ortağımız Amazon MGM Studios'un James Bond'u geleceğe taşımasının zamanı geldi" açıklamasında bulundu.

64 yaşındaki Broccoli ise "Hayatımı, babamız yapımcı Cubby Broccoli tarafından Michael ve bana bırakılan olağanüstü mirası sürdürmeye ve üzerine inşa etmeye adadım. 007'yi canlandıran yetenekli aktörler ve sektördeki binlerce harika sanatçıyla yakın bir şekilde çalışma onuruna eriştim. No Time to Die'ın sona ermesi ve Michael'ın filmlerden emekli olmasıyla, diğer projelerime odaklanma zamanımın geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sinema tarihini değiştirecek anlaşma: James Bond serisinin sahibi Amazon oldu - 4

BOND FİLMLERİNİN HİKAYESİ

Ian Fleming romanlarından uyarlanan Bond filmleri, kızı ve üvey oğlu devralmadan önce 1962'de Albert "Cubby" Broccoli tarafından ilk kez beyazperdeye aktarıldı.

Cubby Broccoli, ortak yapımcı Harry Saltzman ile ikonik seriyi başlattı ve Wilson 1985 yapımı A View to a Kill filmine yapım ortağı olarak dahil oldu.

Barbara Broccoli, 1995 yapımı GoldenEye filminin yapımcılığını babasından devraldı ve Wilson ile çalışmaya başladı ve ikili o zamandan beri seriyi kontrol ediyor.

Son Bond filmi No Time to Die 4 yıl önce sinemaseverlerle buluşmuştu. 

Fotoğraf: GoldenEye (1995)

Sinema tarihini değiştirecek anlaşma: James Bond serisinin sahibi Amazon oldu - 5

BOND KİM OLACAK?

1995 yılında Golden Eye filmiyle James Bond karakterini ilk kez canlandıran Pierce Brosnan son olarak 2002'de Die Another Day filminde rol aldı. Ardından Daniel Craig, ikonik rolü devraldı. Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği biliniyor.

Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O’Connor, Jonathan Bailey,Regé-Jean Page ve Henry Golding adaylar arasında.

Yeni Bond'un kadın olabileceği de iddialar arasında. Gugu Mbatha-Raw,Tilda Swinton'ın yeni Bond olabileceği düşünülüyor.

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