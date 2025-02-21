Sinema tarihini değiştirecek anlaşma: James Bond serisinin sahibi Amazon oldu
Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından yeni 007'nin kim olacağı uzun süredir merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni Bond için arayış sürerken Amazon, James Bond serisinin haklarını satın aldı. Amazon artık, tüm Bond filmleri ve yan yapımları hakkında söz sahibi olacak.
Beşinci James Bond'u canlandıran Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni Bond filmleri için bekleyiş sürerken serinin kaderini değiştirebilecek bir anlaşmaya imza atıldı.
James Bond film serisi, uzun süredir Broccoli ailesi tarafından yönetiliyordu. Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson'ın istifa ettiklerini duyurmasının ardından artık James Bond serisi, Broccoli ailesi tarafından kontrol edilmeyecek.