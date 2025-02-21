Sinema tarihini değiştirecek anlaşma: James Bond serisinin sahibi Amazon oldu

TÜM KONTROL AMAZON'DA

İkili, serinin tüm kontrolünü Amazon'un 2022'de Bond'un ana stüdyosunu satın almasıyla kurulan Amazon MGM Studios'a verdi.

Amazon artık, ünlü karakteri hangi aktörün canlandıracağına karar verecek, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği veya bir sonraki filmin ne zaman çekileceği konusunda henüz bir zaman çizelgesi yok.

James Norton, Aaron Taylor-Johnson ve Theo James, yeni Bond için aday gösterilen isimler arasında. Anlaşmanın duyurulmasının ardından, Amazon kurucusu Jeff Bezos sosyal medyada hayranların görüşlerini sorarak "Bir sonraki Bond olarak kimi seçerdiniz?" diye sordu.