Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri
Hollywood oyuncuları geçtiğimiz haftalarda yapay zekaya karşı iş garantisi alamadıkları gerekçesiyle greve gittiklerini açıkladı. Günümüzün öne çıkan konularından biri olan "yapay zeka" sinema tarihi boyunca pek çok filme konu oldu. İnsanlığın sonunu getirebilecek olası kıyamet senaryolarıyla dolu olan bu filmler, bilim kurgu türünün başyapıtları olarak nitelendiriyor. İşte Insider'a göre sinema tarihinin en iyi yapay zeka temalı bilim kurgu filmleri...
The Matrix (1999)
Yönetmenliğini Wachowski kardeşlerin yaptığı film, bir bilim kurgu başyapıtı olarak kabul ediliyor. 1999 yılında ilk vizyona girdiğinde büyük bir etki yaratmayı başaran ve ardından gelen iki devam filmi ile efsanesini pekiştiren Matrix, yapay zekanın gelecekte dünyayı nasıl değiştirebileceğine dair korkutucu bir senaryo sunuyor.