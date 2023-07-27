Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri

Hollywood oyuncuları geçtiğimiz haftalarda yapay zekaya karşı iş garantisi alamadıkları gerekçesiyle greve gittiklerini açıkladı. Günümüzün öne çıkan konularından biri olan "yapay zeka" sinema tarihi boyunca pek çok filme konu oldu. İnsanlığın sonunu getirebilecek olası kıyamet senaryolarıyla dolu olan bu filmler, bilim kurgu türünün başyapıtları olarak nitelendiriyor. İşte Insider'a göre sinema tarihinin en iyi yapay zeka temalı bilim kurgu filmleri...

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 1

The Matrix (1999) 

Yönetmenliğini Wachowski kardeşlerin yaptığı film, bir bilim kurgu başyapıtı olarak kabul ediliyor. 1999 yılında ilk vizyona girdiğinde büyük bir etki yaratmayı başaran ve ardından gelen iki devam filmi ile efsanesini pekiştiren Matrix, yapay zekanın gelecekte dünyayı nasıl değiştirebileceğine dair korkutucu bir senaryo sunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 2

Ben, Robot (2004)

Isaac Asimov'un kitabından uyarlanan filmde, 2035 yılında robotlar toplumda büyük bir rol oynamaktır. Will Smith'in başrolde olduğu filmde bir robotun cinayet işlediğine inanılıyor.

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 3

2001 Bir Uzay Macerası (1968)

Arthur C. Clarke'ın aynı adlı kitabından uyarlanan ve Stanley Kubrick imzası taşıyan filmde “HAL 9000” adlı süper bilgisayar, öğrenebilir yapay zekaya sahiptir.

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 4

Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)

Ünlü Marvel filminde Yenilmezler beklenmedik bir düşmana karşı güçlerini birleştiriyor. Yapay zeka olan Ultron, insanoğlunun soyunu tüketmek için korkunç planlar peşindedir.

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 5

M3gan (2022)

M3gan, bir oyuncak şirketinde mühendis olarak çalışan Gemma tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir androiddir.

Gemma yakın zamanda yetim kalmış olan yeğenine destek olması ve arkadaşlık etmesi için bir robot tasarlar. Ancak küçük kız ile duygusal olarak bağ kurmaya programlanmış insansı robot, programlaması fazla iyi işlediği için yeni arkadaşı konusunda aşırı korumacı bir hale gelir.

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 6

Ex Machina (2014)

Alicia Vikander'a BAFTA ve Altın Küre'de adaylık kazandıran film, insansı robot Ava'nın yaratıcısı Nathan ile ilişkisini konu alıyor.

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 7

Yaratık: Covenant (2017)

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Prometheus'un yolculuğunun ardından yeni bir ekip,  Covenant adlı gemiyle uzayın derinliklerine doğru yeniden yola çıkar. Filmde Michael Fassbender'ın canlandırdığı android David karakteri dikkat çekiyor.

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 8

Yaratık (1979)

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı film, bilmedikleri bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesini konu alıyor.

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 9

Terminatör 2: Mahşer Günü

Filmde, Sarah Connor'ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları T-1000 adında yeni bir robot üretir ve bu robot, geçmişe dönerek Sarah Connor'ın oğlunu öldürmeye çalışır.

Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri - 10

Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm (2023)

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filminde "entity" (varlık) her türlü silah ve savunma sistemlerini sabote ve manipüle etmek üzere tasarlanmış bir yapay zeka programıdır.

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