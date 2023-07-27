Sinema tarihinin en iyi yapay zeka konulu bilim kurgu filmleri

M3gan (2022)

M3gan, bir oyuncak şirketinde mühendis olarak çalışan Gemma tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir androiddir.

Gemma yakın zamanda yetim kalmış olan yeğenine destek olması ve arkadaşlık etmesi için bir robot tasarlar. Ancak küçük kız ile duygusal olarak bağ kurmaya programlanmış insansı robot, programlaması fazla iyi işlediği için yeni arkadaşı konusunda aşırı korumacı bir hale gelir.