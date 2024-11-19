Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10!

Amerika’nın popüler kültür dergisi Rolling Stone, sinema ve müzik dünyasını buluşturan, 101 film müziğini içeren "Tüm Zamanların En İyi Film Müzikleri" listesini yayımladı. Listenin zirvesinde, Prince’in başrolünü üstlendiği Purple Rain bulunurken, The Beatles’ın Help! ve The Harder They Come gibi kült yapımlar da yer alıyor.

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 1

Popüler kültür dergisi Rolling Stone, sinema ve müzik dünyasını buluşturan 101 yapımı içeren "Tüm Zamanların En İyi Film Müzikleri" listesini yayımladı.

Listenin zirvesinde, ABD’li müzisyen Prince’in başrolünü üstlendiği 1984 yapımı Purple Rain yer aldı.

Prince’in aynı adı taşıyan hit şarkısıyla özdeşleşen film, zor bir hayat mücadelesi veren genç bir müzisyenin hikayesini anlatıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 2

İkinci sırada, İngiliz müzik grubu The Beatles’ın başrolde yer aldığı 1965 yapımı Help! bulunuyor. Film, grubun beşinci stüdyo albümüyle aynı adı taşıyan müzikleriyle dikkat çekiyor.

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 3

Üçüncü sıraya yerleşen yapım ise Jamaikalı bir reggae şarkıcısının hırs ve suçla örülü hikayesini konu alan The Harder They Come. Bu film, küresel çapta reggae müziğinin yayılmasında önemli bir rol oynayan kült bir yapım olarak kabul ediliyor. 

Listede ilk 10'a giren diğer film müzikleri ise şöyle; 

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 4

10- WILD STYLE (1983) 

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 5

9- AMERICAN GRAFFITI  (1973)

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 6

8-THE GRADUATE (1968)

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 7

7-PULP FICTITON (1994)

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 8

6-SUPERFLY (1972)

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 9

5-SATURDAY NIGHT FEVER 

Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10! - 10

4- A HARD DAY'S NIGHT (1964) 

DAHA FAZLA GÖSTER