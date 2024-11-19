Sinema ve müziğin buluştuğu en iyi 101 yapım belli oldu: İşte ilk 10!
Amerika’nın popüler kültür dergisi Rolling Stone, sinema ve müzik dünyasını buluşturan, 101 film müziğini içeren "Tüm Zamanların En İyi Film Müzikleri" listesini yayımladı. Listenin zirvesinde, Prince’in başrolünü üstlendiği Purple Rain bulunurken, The Beatles’ın Help! ve The Harder They Come gibi kült yapımlar da yer alıyor.
Popüler kültür dergisi Rolling Stone, sinema ve müzik dünyasını buluşturan 101 yapımı içeren "Tüm Zamanların En İyi Film Müzikleri" listesini yayımladı.
Listenin zirvesinde, ABD’li müzisyen Prince’in başrolünü üstlendiği 1984 yapımı Purple Rain yer aldı.
Prince’in aynı adı taşıyan hit şarkısıyla özdeşleşen film, zor bir hayat mücadelesi veren genç bir müzisyenin hikayesini anlatıyor.