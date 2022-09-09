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Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth

Haberler | 09.09.2022 - 08:35

En uzun süre tahtta kalan İngiliz hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, dün 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıl önce tahta çıkmasının ardından medyanın kraliyeti her fırsatta tasvir etme arzusu hiç eksilmedi. Kraliçe, TV parodilerine de konu oldu, popüler dizilere de. İşte Kraliçe'nin en sevilen pop kültürü tasvirleri ve Kraliçe'yi canlandıran oyuncular...

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 1

Helen Mirren

The Queen filminde Kraliçe'yi Helen Mirren canlandırdı ve 2007'de En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 2

Jeannette Charles

Jeannette Charles, çoğunluğu komedi olan yapımlarda Kraliçe'yi canlandırdı. Yer aldığı yapımlar arasında; National Lampoon's European Holiday, The Naked Gun: From the Files of the Police Squad! ve Austin Powers in Goldmember yer alıyor.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 3

Carol Burnett

The Carol Burnett Show'da komedyen Carol Burnett, kraliyet ailesini ve Kraliçe II. Elizabeth'i defalarca konu etti.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 4

Prunella Scales

Prunella Scales, Alan Bennett'in ünlü İngiliz sanat uzmanı ve eski Sovyet ajanı Sir Anthony Blunt hakkında bir oyun olan A Question of Attribution'ın hem sahne, hem de televizyon uyarlamasında rol aldı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 5

Saturday Night Live

Saturday Night Live adlı şovda Kraliçe'yi Mike Myers, Fred Armisen, Joan Cusack, Jon Lovitz ve Kate McKinnon gibi isimler canlandırdı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 6

June Squibb

Wimbledon'daki tarihi maçta karşı karşıya gelen iki rakip tenisçi Isner-Mahut'u konu alan Mockumentary 7 Days in Hell'de Kraliçe'yi June Squibb canlandırdı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 7

Penelope Wilton

Steven Spielberg'ün live-action'ı The BFG'de Kraliçe'yi Downton Abbey'nin yıldızlarından Penelope Wilton canlandırdı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 8

Jessica Ellerby

Bruce Wayne'in sadık uşağı Alfred Pennyworth'un 1950'lerin ve 60'ların alternatif Britanya'sındaki hikayesine odaklanan Pennyworth'da, Jessica Ellerby II. Elizabeth'in gençliğini canlandırdı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 9

Stella Gonet

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer'da, II. Elizabeth'i Stella Gonet oynadı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 10

Claire Foy

The Crown dizisinde Kraliçe'nin genç halini canlandıran Claire Foy, bu rolle Emmy kazandırdı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 11

Olivia Colman

The Crown dizisinde Olivia Colman, 4. sezondaki rolüyle Emmy kazandı.

Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth - 12

Imelda Staunton

Imelda Staunton, The Crown'un gelecek sezonunda Kraliçe II. Elizabeth'i canlandıracak.

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