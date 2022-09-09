Sinema ve televizyonda Kraliçe Elizabeth

Haberler | 09.09.2022 - 08:35
The Queen filminde Kraliçe'yi Helen Mirren canlandırdı ve 2007'de En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.
Jeannette Charles, çoğunluğu komedi olan yapımlarda Kraliçe'yi canlandırdı. Yer aldığı yapımlar arasında; National Lampoon's European Holiday, The Naked Gun: From the Files of the Police Squad! ve Austin Powers in Goldmember yer alıyor.
The Carol Burnett Show'da komedyen Carol Burnett, kraliyet ailesini ve Kraliçe II. Elizabeth'i defalarca konu etti.
Prunella Scales, Alan Bennett'in ünlü İngiliz sanat uzmanı ve eski Sovyet ajanı Sir Anthony Blunt hakkında bir oyun olan A Question of Attribution'ın hem sahne, hem de televizyon uyarlamasında rol aldı.
Saturday Night Live adlı şovda Kraliçe'yi Mike Myers, Fred Armisen, Joan Cusack, Jon Lovitz ve Kate McKinnon gibi isimler canlandırdı.
Wimbledon'daki tarihi maçta karşı karşıya gelen iki rakip tenisçi Isner-Mahut'u konu alan Mockumentary 7 Days in Hell'de Kraliçe'yi June Squibb canlandırdı.
Steven Spielberg'ün live-action'ı The BFG'de Kraliçe'yi Downton Abbey'nin yıldızlarından Penelope Wilton canlandırdı.
Bruce Wayne'in sadık uşağı Alfred Pennyworth'un 1950'lerin ve 60'ların alternatif Britanya'sındaki hikayesine odaklanan Pennyworth'da, Jessica Ellerby II. Elizabeth'in gençliğini canlandırdı.
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer'da, II. Elizabeth'i Stella Gonet oynadı.
The Crown dizisinde Kraliçe'nin genç halini canlandıran Claire Foy, bu rolle Emmy kazandırdı.
The Crown dizisinde Olivia Colman, 4. sezondaki rolüyle Emmy kazandı.
Imelda Staunton, The Crown'un gelecek sezonunda Kraliçe II. Elizabeth'i canlandıracak.