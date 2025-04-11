Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (11 Nisan 2025)

CESUR YAGA VE SİHİRLİ DÜNYA

Vladimir Sakov'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Cesur Yaga ve Sihirli Dünya", Çok Uzak Krallık'ta kedileriyle yaşayan cadı Yaga'nın hikayesini izleyiciye taşıyor.

Kayıp kitabı bulmak için zorlu maceraya atılan Cesur Yaga ve dostlarının hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle:

"Kızıl saçlı Cesur Yaga, mucit kedisi ve neşeli dostlarıyla masalsı bir krallıkta, küçük bir kulübede yaşar. Sihirde ustalaşmaya çalışan Cesur Yaga, amacına ulaşabilmek için kayıp Sihir Kitabı'nı bulmak zorundadır ama kitap, yıllar önce kötü kalpli Belladonna tarafından çalınmıştır. Yaga ve arkadaşları, kayıp büyü kitabını bulmak için zorlu bir maceraya atılır."