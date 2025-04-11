Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (11 Nisan 2025)
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan komediye 8 film vizyona girecek. Christopher Nolan imzalı 2010 yapımı "Başlangıç" ise seneler sonra yeniden sinemaseverlerle buluşacak.
BAŞLANGIÇ
Christopher Nolan'ın 2010 yapımı ünlü bilim kurgu ve aksiyon filmi "Başlangıç" yeniden izleyici karşısına çıkıyor.
Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Michael Caine ve Marion Cotillard'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı film, "83. Akademi Ödülleri"nde 4 Oscar kazanmıştı.
Film, çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb'un, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkararak çalmasını anlatıyor.