Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (17 Ekim 2025)
Bu hafta 9 film vizyona girdi. Haftanın dikkat çeken yapımları ise Dwayne Johnson'ın başrol oynadığı "Dövüş Efsanesi" ile Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" oldu.
MEVLANA MEST-İ AŞK
Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, Shahab Hosseini, İbrahim Çelikkol ve Parsa Pirouzfar'ın rol aldığı, Hassan Fathi'nin yönettiği "Mevlana: Mest-i Aşk", 13. yüzyılda yaşamış büyük alim ve şair Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi'nin dostluğunu ve bu dostluğun Mevlana'nın hayatı ve eserleri üzerindeki derin etkisini konu alıyor. Film, ikilinin ilahi aşk arayışını ve bu yolda yaşadıklarını gözler önüne seriyor.