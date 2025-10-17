Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (17 Ekim 2025)

O DA BİR ŞEY Mİ

Pelin Esmer'in yönettiği yerli dram filmi "O da Bir Şey mi", Söke'de bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye ile İstanbul'dan gelen ünlü yönetmen Levent'in kesişen hayatlarını anlatıyor. Film, farklı dünyalardan gelen bu iki karakterin birbirlerinin hayatına nasıl dokunduğunu ve beklenmedik bir şekilde gelişen ilişkilerini konu alıyor.