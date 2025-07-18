Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025)

Sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girdi. Haftanın dikkat çeken yapımı ise Rihanna'nın Şirine'yi seslendirdiği "Şirinler Filmi" oldu.

Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025) - 1

GEÇEN YAZ NE YAPTIĞINI BİLİYORUM

1990'ların ikonik gençlik gerilim filmi "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum", yeni nesil oyuncular ve orijinal kadrosuyla sinemalara dönecek.

Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze, Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Jonah Hauer-King, Billy Campbell, Nicholas Alexander Chavez, Lola Tung ve Sarah Pidgeon'un rol aldığı film, Jennifer Kaytin Robinson'un yönetmenliğinde beyaz perdede yer alacak.

Lois Duncan'ın 1973 tarihli romanından esinlenilen film, bir adamı öldürdükleri öne sürülen araba kazasını örtbas ettikten bir yıl sonra, kanca kullanan bir katil tarafından takip edilen bir grup genç arkadaşın etrafında dönüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025) - 2

BEN EFSANEYİM

Will Smith, Mark Steger ve Alice Braga'nın başrollerini paylaştığı "Ben Efsaneyim" bilim kurgu meraklılarıyla buluşacak.

Francis Lawrence'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Robert Neville'nin bir virüsün insanlığı yok etmesinin ardından New York'ta hayatta kalan son insan olarak mutantlarla mücadelesini işliyor.

Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025) - 3

ŞİRİNLER FİLMİ

Chris Miller'in yönettiği haftanın animasyonu "Şirinler Filmi", Şirin Baba'nın kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli şekilde kaçırılması sonrasında Şirinlerinin onu kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025) - 4

SİL BAŞTAN

Kate Winslet ve Jim Carrey'nin başrollerini paylaştığı "Sil Baştan" ikinci kez beyaz perdeye taşınacak.

Senaryosu Charlie Kaufman imzası taşıyan film, ayrıldığı sevgilisini hafızasından sildirmeye karar veren Joel Barish'in hikayesine odaklanıyor.

Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025) - 5

GELENEK GÖRENEK

Hasan Doğan'ın yönetmenliğini yaptığı, Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın ve Bahar Şahin'in rol aldığı komedi filmi "Gelenek Görenek", birbirini seven iki gencin gelenek görenekler nedeniyle kavuşamaması sonrası düzene baş kaldırmalarını anlatıyor.

Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025) - 6

İNCİR REÇELİ

Halil Sezai, Mustafa Uzunyılman ve Nevin Efe'nin başrollerini paylaştığı, Aytaç Ağırlar'ın 2011 yapımı filmi "İncir Reçeli" üçüncü kez vizyona girecek.

Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025) - 7

CİN KİTABI

Sezay Tütüncüler'in çektiği "Cin Kitabı" filmi, efsanelerle gizlenmiş bir kitabın peşine düşen iki arkadaşın hikayesini konu ediyor.

Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025) - 8

MÜNAFIK 2

Münafık 2, şeytani bir lidere karşı zorlu bir mücadeleye girişen bir vaiz ile bu süreçte ona yardım eden bir kadının hikayesini konu ediyor.

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