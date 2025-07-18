Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Temmuz 2025)
Sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girdi. Haftanın dikkat çeken yapımı ise Rihanna'nın Şirine'yi seslendirdiği "Şirinler Filmi" oldu.
GEÇEN YAZ NE YAPTIĞINI BİLİYORUM
1990'ların ikonik gençlik gerilim filmi "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum", yeni nesil oyuncular ve orijinal kadrosuyla sinemalara dönecek.
Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze, Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Jonah Hauer-King, Billy Campbell, Nicholas Alexander Chavez, Lola Tung ve Sarah Pidgeon'un rol aldığı film, Jennifer Kaytin Robinson'un yönetmenliğinde beyaz perdede yer alacak.
Lois Duncan'ın 1973 tarihli romanından esinlenilen film, bir adamı öldürdükleri öne sürülen araba kazasını örtbas ettikten bir yıl sonra, kanca kullanan bir katil tarafından takip edilen bir grup genç arkadaşın etrafında dönüyor.