Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (21 Şubat 2025)

RED VELVET HAPPINESS DIARY: MY DEAR, REVE1UV IN CINEMAS

Oh Yoon-Dong'un beyaz perdeye uyarladığı "Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas", Güney Koreli müzik grubu Red Velvet'in 10. yıl konseri ve grup üyelerinin hikayelerini konu ediniyor.