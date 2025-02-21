Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (21 Şubat 2025)
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona 12 film izleyiciyle buluşacak. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı "Maria" ve Mike Leigh'in yönettiği "Acı Gerçekler" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
MARIA
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Valeria Golino ve Pierfrancesco Favino'nun da rol aldığı, Pablo Larrain'ın filmi "Maria" izleyiciyle buluşacak.
ABD, Almanya, İtalya ve Şili ortak yapımı biyografi türündeki film, 1970'lerin Paris'inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın çalkantılı ve trajik hayatının son günlerini konu ediniyor.
Angelina Jolie'nin Callas, Haluk Bilginer'in ise onun armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i oynadığı film, sanatçının aşkı ve trajedisiyle şekillenen yaşamını merkeze alıyor.