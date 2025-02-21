Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (21 Şubat 2025)

ACI GERÇEKLER

Mike Leigh'in yönettiği, Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin ve David Webber'in oynadığı "Acı Gerçekler", Londra'da yaşayan Black ailesinin hikayesini anlatıyor.

"Daima Mutlu" ve "Ömrümüzden Bir Sene" gibi filmlerinde insan ilişkilerinin karmaşıklığını mercek altına aldığı doğalcı tarzıyla tanınan usta yönetmen Mike Leigh, 6 yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor.