Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (23 Mayıs 2025)

KEFENLER

Gerilim ve bilim kurgu türündeki "Kefenler"de, Vincent Cassel, Diane Kruger ve Guy Pearce başrollerde yer alıyor.

David Cronenberg'in yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech'i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebilecektir. Bir gece, aralarında Karsh'ın eşinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh, bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir."