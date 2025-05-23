Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (23 Mayıs 2025)
Sinema salonlarında bu hafta 9 film vizyona girecek. Bu haftanın dikkat çeken yapımları arasında Görevimiz Tehlike serisinin son filmi ve animasyon türündeki "Lilo ve Stiç" yer alıyor.
GÖREVİMİZ TEHLİKE: SON HESAPLAŞMA
Tom Cruise'un başrolünde oynadığı "Görevimiz Tehlike" serisinin yeni filmi "Mission: Impossible-Son Hesaplaşma", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.
Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Pom Klementieff, Hayley Atwell, Esai Morales, Ving Rhames, Henry Czerny ve Shea Whigham'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor.
"Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"ün bıraktığı yerden devam edecek yapım, Ethan Hunt ve ekibinin, yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor.