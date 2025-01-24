Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (24 Ocak 2025)
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona 7 film izleyiciyle buluşacak. Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri buluşturan "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" ve Nicole Kidman, Antonio Banderas ve Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
TETE VE MASAL: RÜYALAR DİYARI
Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, İnci Türkay, Keremcem, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli'nin rol aldığı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı", macera yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Muhammed Tümer Sirkecioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikayesini konu alıyor.