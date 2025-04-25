Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (25 Nisan 2025)
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan komediye 13 film vizyona girecek. Christopher Nolan imzalı 2014 yapımı "Yıldızlararası" ise seneler sonra yeniden sinemaseverlerle buluşacak.
STAR WARS BÖLÜM 3: SITH'İN İNTİKAMI
Ewan McGregor, Natalie Portman ve Hayden Christensen'in başrollerini paylaştığı "Star Wars: Bölüm 3-Sith'in İntikamı" izleyiciyle buluşacak.
Samuel L. Jackson, Bai Ling, Rena Owen, Christopher Lee, Jimmy Smits, James Earl Jones ve Genevieve O'Reilly gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda George Lucas oturuyor.
Macera, aksiyon, bilim kurgu türündeki film, klon savaşlarından 3 sene sonra Obi-Wan'ın yeni bir tehlike sezmesini ve Anakin'in kötü tarafın etkisinde kalmaya başlamasını anlatıyor.