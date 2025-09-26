Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (26 Eylül 2025)

OFLU HOCA 5

Çetin Altay ve Seymen Aydın'ın başrollerini paylaştığı devam filmi "Oflu Hoca 5", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.



Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:



"Karısı vefat ettiğinden beri bekar hayatı yaşayan Oflu Hoca'nın haline üzülen dostları hocayı evlendirmeye karar verir. Fakat Oflu Hoca'ya uygun bir eş bulmak için yaptıkları her deneme ayrı bir maceraya dönüşür."