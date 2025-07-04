Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (4 Temmuz 2025)
Sinema salonlarında bu hafta 7 film vizyona girdi. Haftanın dikkat çeken yapımı ise Jurassic Park serisinin yeni filmi "Jurassic World: Yeniden Doğuş" oldu.
JURASSIC WORLD: YENİDEN DOĞUŞ
Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin başrollerini paylaştığı "Jurassic World: Yeniden Doğuş", bilim kurgu, macera ve aksiyon meraklılarıyla buluşacak.
Gareth Edwards'ın yönettiği yapım, dinozorların hüküm sürdüğü izole tropik adada, insanlığın kaderini değiştirecek bir sırrı arayan gizli ekibin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.