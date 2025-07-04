Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (4 Temmuz 2025)

CEHENNEM

İlk kez 2016'da vizyona giren, Dan Brown'un aynı adlı romanından uyarlanan, Ron Howard'ın yönettiği "Cehennem" filmi, yeniden sinema salonlarında gösterilecek.

Tom Hanks'in, Dan Brown'un "Da Vinci Şifresi", "Melekler ve Şeytanlar" kitaplarının da ana karakteri Robert Langdon'ı yeniden canlandırdığı filmde, ünlü oyuncuya Felicity Jones ve Omar Sy eşlik ediyor.

Senaryosunu David Koepp'in yazdığı filmde, çok zengin bir iş adamının, kısa süre içinde dünyaya veba salgını yayması ve dünyanın başına gelebilecek bir felaketi engellemenin tek yolunun bu adamın neler olduğunu hatırlamasına bağlı olması anlatılıyor.