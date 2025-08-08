Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (8 Ağustos 2025)
Sinema salonlarında bu hafta 9 film vizyona girdi. Haftanın dikkat çeken yapımı "Daha Çılgın Cuma" olurken; üç eski film de yeniden vizyona girecek.
DAHA ÇILGIN CUMA
Nisha Ganatra'nın yönetmenliğini yaptığı "Daha Çılgın Cuma", başroldeki Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan'ın, Tess ve Anna Coleman rollerine yıllar sonra yeniden hayat vermelerini beyaz perdeye taşıyacak.
İlk filmde yaşadıkları kimlik değişiminin ardından hikaye bu kez Anna'nın kendi kızı ve üvey kızıyla birlikte başka bir hayat kurmaya çalışmasıyla devam edecek.