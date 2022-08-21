Sinop'ta kazılarda ulaşılan 1600 yıllık mozaikler sergilenmeye hazır

"PROJENİN ONAYLANMASINDAN SONRA ZİYARETE AÇILABİLECEK"

Döşeme mozaikleri artık turizme kazandırarak meyvelerini toplama zamanının geldiğini vurgulayan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Bu mozaikler, konuları ve Karadeniz'de nadir bulunmalarından ötürü çok ilgi çekiciler. Bu kapsamda çalışmalar tamamlandı, onarımları yapıldı. Yapı güneye doğru eğimli olduğu için mozaiklerde birtakım çatlama ve kırılmalar vardı. Onlar restore edilerek tekrar yerlerine yerleştirildi. Sinop Belediyesinin katkılarıyla üzerine bir koruyucu çatı ve gezi alanı düzenleme çalışmaları başladı. Projeyi tamamladıktan sonra kurula göndereceğiz. Onaylanmasından sonra ziyarete açılabilecek."