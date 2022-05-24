Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek

Haberler - Anadolu Ajansı | 24.05.2022 - 15:11

Bayburt'un Bayraktar köyünde 12 yıl önce kurulan, gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla ‘sıra dışı müze’ olarak ünü dünyaya yayılan Baksı Müzesi'nde, bu yıl akarsuları temiz tutma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla ‘Çoruh Nehri'ni Sanatla Yıkamak Projesi’ hayata geçirilecek.

Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek - 1

kent merkezine 45 kilometre mesafede, eski adı Baksı olan Bayraktar köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi, 2010'da sanatseverlere kapılarını açtı.

Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek - 2

Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındıran, atölyelerle yöre insanına eğitim ve istihdam imkanı da sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne ve aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek - 3

Geleneksel kültürü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yaparken kadın istihdamı projeleri, özel yetenekli çocukların tespit ve desteklenmesi gibi çalışmaların da yürütüldüğü müze, kendi adına hazırlanan kokusu, sıra dışı sergileriyle yurt içi ve dışında adından söz ettiriyor.

Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek - 4

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, müzenin turizm sezonuna çok hızlı başladığını, salgın döneminde verilen arayı kapatmak istediklerini söyledi.

Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek - 5

Bu yıl sergi, konser, sempozyum, ödül töreni gibi etkinliklerin yanı sıra çevre bilinci geliştirmek amacıyla 'Çoruh Nehri'ni Sanatla Yıkamak Projesi'ni hayata geçireceklerini belirten Koçan, proje kapsamında Çoruh Nehri'ni, kent sınırları içerinde yer alan yaklaşık 100 kilometrelik bir hat üzerinde öğrencilerle birlikte tarayacaklarını ve çöp toplayacaklarını anlattı.

Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek - 6

Koçan, şöyle devam etti:

"Getirip burada depolayacağız ve burada öğrencilerle birlikte onlardan sanat eserleri yapacağız. Öğrencilere burs vereceğiz, bunu konferanslarla destekleyeceğiz. Daha çocuk yaştayken doğanın kirletilmemesi ve korunması gereken bir değer olduğu bilincini toplumda kökleştirmek istiyoruz. Bu sene Bayburt ve Çoruh Nehri, önümüzdeki senelerde başka yerler ve Türkiye'deki bütün akarsuları temizleme ve temiz tutma bilincini yaygınlaştırmak istiyoruz."

Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek - 7

“GERÇEK ANLAMDA BİR GÜNDEM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Prof. Dr. Koçan, projenin sponsorluğunu uluslararası bir şirketin üstlendiğini belirtti.

Projeyle çevre kirliliğine karşı gerçek anlamda bir gündem oluşturmak istediklerini dile getiren Koçan, "Çoruh Nehri'ni Sanatla Yıkamak Projesi'nin ikinci kısmını İstanbul'a götüreceğiz. Orada bir sempozyum yapacağız. Bu çevre bilincini oluşturma konusunda buradaki örneklerle, dokümanterlerle gidip orada gerçek anlamda bir gündem oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek - 8

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ISINACAK

Müzenin elektrik ve ısınmasının güneş panelleriyle sağlanması için de çalışma başlattıklarına değinen Koçan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğanın imkanlarını kullanmak çok temel bir şey. Biz doğayı sadece bozuyoruz. Halbuki doğa bize müthiş zenginlik veriyor. Bunlardan bir tanesi güneş, ötekisi rüzgar, nehir. Bunları çok üretken kullanmalıyız. Buradaki elektrik sistemimizi, ısınmamızı güneş enerjisiyle yapacağız. Bugün görüşmelerimizi yaptık. Önümüzdeki yıl bu projemizi hayata geçirmiş olacağız."

N-LIFE HABERLERİ

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