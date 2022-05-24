Sıra dışı müze 'Baksı' çevre sorunlarına dikkat çekecek

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ISINACAK

Müzenin elektrik ve ısınmasının güneş panelleriyle sağlanması için de çalışma başlattıklarına değinen Koçan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğanın imkanlarını kullanmak çok temel bir şey. Biz doğayı sadece bozuyoruz. Halbuki doğa bize müthiş zenginlik veriyor. Bunlardan bir tanesi güneş, ötekisi rüzgar, nehir. Bunları çok üretken kullanmalıyız. Buradaki elektrik sistemimizi, ısınmamızı güneş enerjisiyle yapacağız. Bugün görüşmelerimizi yaptık. Önümüzdeki yıl bu projemizi hayata geçirmiş olacağız."