Sirkeli Höyüğü'nde Tunç ve Demir Çağı'na ait kalıntılar bulundu

"SİRKELİ HÖYÜĞÜ STRATEJİK BİR KONUMDA"

Meier konuşmalarına "Aynı şekilde erken Helenistik dönemi tarihleyebileceğimiz 'C' alanında bir çalışma başlatıldı. Buna ek olarak çok uzun zamandır devam ettiğimiz A alanında da yine daha eskiye giden Orta Tunç'a tarihlendirilen çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Burası hem yakın tarihin hem uzak tarihin bir arada görülebildiği nadir yerleşim yerlerinden birisi, Sirkeli Höyüğü stratejik bir konumda, eski Adana yolu üzerinde, antik dönemlerde de geçişin buradan sağlandığını, ele geçen buluntulardan görebiliyoruz. Burada bunu destekleyen çok zengin buluntular var" diyerek devam etti.