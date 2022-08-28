Smyrna Tiyatrosu'ndaki kazıda bulunan heykel başı koruma altına alındı

Haberler - Anadolu Ajansı | 28.08.2022 - 14:21 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 15:14
İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu kazılarından geçen ay çıkarılan ve koruma altına alınan Yunan mitolojisindeki Satir'i (Satyros) tasvir eden 1800 yıllık heykel başı, uzman arkeologlar tarafından inceleniyor.
Kadifekale bölgesinde yer alan Smyrna Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmalarında "Doğu Vomitoryum" olarak adlandırılan alanda geçen ay bulunan mermer heykel başı, kazı evinin güvenlikli depolarına alındı.
İnsan ölçeğindeki heykel başının, mitolojik varlık Satir'i tasvir ettiği belirlendi. 1800 yıllık bir geçmişe sahip heykel başı, uzman incelemesinin ardından İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilecek.
Nisan ayında başlayan kazılarda özellikle sahne binası ve oturma bölümlerindeki çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
Tiyatronun milattan önce 3. yüzyıldan itibaren kullanıldığı ve milattan sonra 4. yüzyılın sonu itibarıyla da terk edildiği biliniyor.
Kazı heyeti başkanlığını yürüten İKÇÜ Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy "Sahne binası kazıları sırasında, sahne tasarımında görsel efekt olarak kullanılan tanrılar, tanrıçalar, imparator ve imparatoriçelerin yanı sıra aynı zamanda ikincil varlıklar olarak bildiğimiz Satyros ve buna benzer ikincil varlıklara ilişkin buluntular var. Belki bir bütün olarak şu aşamada değil ama parçalar halinde elimize geçiyor" ifadelerini kullandı.
Satir figürlerinin genelde insan formunda, belden aşağısının ise at veya teke şeklinde tasvir edilebildiği belirtiliyor.