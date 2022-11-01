Sokaklarda Cadılar Bayramı kutlaması

Cadılar Bayramı’nda çocukların akşam şeker toplama geleneği ise Orta Çağ’a kadar uzanmakta. O dönemde kıyafet değiştiren çocuklar ve fakir halk kapı kapı dolarşarak şarkı ve dua karşılığında insanlardan yiyecek dilenirlermiş.

Günümüzde bu şeker toplama geleneği çizgi film ve romanlar aracılığı ile popüler oldu. ABD’de II. Dünya Savaşı sırasında şeker karneye bağlanınca bu gelenek yok olma noktasına geldi. Sonraki dönemlerde Snoopy gibi çizgi filmler sayesinde tekrar popüler hale geldi.