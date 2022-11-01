Sokaklarda Cadılar Bayramı kutlaması

Cadılar Bayramı dün ABD sokaklarında coşkuyla kutlandı. Her yıl 31 Ekim'de genellikle korkunç kostümler giyilerek, çocukların kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bayramda bu yıl ABD sokakları rengarenkti.
ABD'nin Houston, Ohio, New York, Salem şehirleri ile Kanada'nın Toronto şehrinde kostümlerini giyenler sokaklarda eğlendi.
Büyük küçük herkesin korkunç kostümler giydiği, ilginç makyajlar yaptığı Cadılar Bayramı eğlencesinde ortaya renkli fotoğraflar çıktı.
Cadılar Bayramı’nda kılık değiştirmek Kelt geleneği. Keltlerin Samhain adını verdikleri tarihte öteki dünya ile fiziki dünya arasındaki sınırların ortadan kalktığına inanılırdı ve Keltlerde öteki taraftan gelen kötü ruhları kandırmak için kılık değiştirirlerdi.
Kabak oyma geleneğinin orijinal hali ise turptu. Kelt folklorunda şeytanı kandırarak turptan yapılma bir fenerin içine hasp eden çifti Jack’in hikayesi anlatılır. İrlanda da yaşanan kıtlıktan kaçarak ABD’ye yerleşen göçmenler yeni kıtada turp bulmakta zorlanınca kabak oyma geleneğini başlattılar.
Cadılar Bayramı’nda çocukların akşam şeker toplama geleneği ise Orta Çağ’a kadar uzanmakta. O dönemde kıyafet değiştiren çocuklar ve fakir halk kapı kapı dolarşarak şarkı ve dua karşılığında insanlardan yiyecek dilenirlermiş.
Günümüzde bu şeker toplama geleneği çizgi film ve romanlar aracılığı ile popüler oldu. ABD’de II. Dünya Savaşı sırasında şeker karneye bağlanınca bu gelenek yok olma noktasına geldi. Sonraki dönemlerde Snoopy gibi çizgi filmler sayesinde tekrar popüler hale geldi.
Ve ekonomik yanı... Cadılar Bayramı, Noel tatilinden sonra en fazla harcama yapılan ikinci özel gün. ABD’de şekerleme üreten firmalar Cadılar Bayramı sayesinde yıllık 2 milyar dolara yakın gelir elde ediyor.
Ayrıca Amerikan hane halkının, Cadılar Bayramı sırasında şekerleme, kostüm ve süslemeler için 6 milyar dolara yakın harcama yaptığı sanılıyor.
Cadılar Bayramı sayesinde milyarlarca dolar gelir elde eden şekerleme üreticisi firmaların ABD’de kış saati uygulamasını Kasım başına çektikleri iddia ediliyor. Bunun nedeni ise şeker toplamaya çıkan çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirebilecek olmaları ve bunun da insanları, talebi karşılamak için daha fazla şekerleme almaya yöneltmesi.
İşte dün ABD ve Kanada sokaklarından yansıyan Cadılar Bayramı kutlamaları...