Söke'de Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi: 1 gözaltı
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında Helenistik döneme ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kültür varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Sarıkemer Mahallesi'nde E.E. isimli şüphelinin adresine baskın düzenlendi.