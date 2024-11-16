Söke'de Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi: 1 gözaltı

Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 adet farklı ebatlarda yivli sütun gövde ve 6 adet mimari yapı taşı ele geçirildi. Tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler, gerekli işlemlerin ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.