Son Akşam Yemeği filmi için Çankaya Köşkü yeniden inşa edildi

"PROJEDE 200'DEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR"
Kostüm sorumlusu Sümeyra Aybar da filmin hikayesini ilk okuduğunda heyecandan uyuyamadığını dile getirerek, "Proje beni gerçekten büyüledi. Maneviyatı ve ehemmiyeti açısından Cumhuriyet'in 100. yılında herkesin gönül verdiği böyle bir projede olabilmenin tarifi mümkün değil. Oyuncularımız, yönetmenimiz ve yapımcımızla istişarelerde bulunduk, karakterleri tarihin dışına çıkartmadan sanatsal olarak en iyi şekilde, seyirciye nüksetirebilmek adına neler yapabiliriz bunları tartıştık. Hakim olduğum bir döneme dair çalışmak beni mutlu etti." dedi.
Aybar, kostüm kumaşlarını dikimhaneye göndermeden önce eskitme yaptıklarını kaydederek, şunları aktardı:
"Atölyelerden sonra tekrar kıyafetlere bir yaşanmışlık katabilmek adına bazı işlemler yaptık. Oyuncularımıza tek tek giydirdikten sonra hepimizde çok ayrı bir duygu vardı. Atölyelerden her kıyafeti aldığımda içim titriyordu. Hala o duygu altındayım. Özellikle Paşamızda ve Latifemizde ben çok duygusaldım. Fotoğraf çekimlerinde bile gözyaşlarım aktı. Biz aslında işin mutfağındayız. Kısa bir sürede çok hızlı koşturduk, iş birliği içerisinde ve ortaya aslında çok güzel bir yemek çıkardık. Ben yemeğin baharatı oldum, bir başka arkadaşımız tuzu, bir başkası ocağı, bir başkası harı oldu. Bu projede 200'den fazla kişi çalışıyor. Bir an önce seyirciyle buluşmayı bekliyoruz."