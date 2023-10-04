Son Akşam Yemeği filmi için Çankaya Köşkü yeniden inşa edildi

"ÇANKAYA KÖŞKÜ'NÜN EN KÜÇÜK HALİNİ DEKOR OLARAK YAPTIK"

Filmin sanat yönetmeni Mertkal Kanibelli yaptığı açıklamada, sahne, dekor, kostüm tasarımcısı olduğunu ve uzun yıllardır sektörde bu işi yaptığını belirterek, "Genelde reklam filmleri için çalışırken birden proje önümüze geldi. Öyküyü okuduğumuzda etkilendik. Çok kısa zamanda bu işi yetiştirebilmek için çalışmaya başladık. Hemen Ankara'ya gittik, tarihsel araştırmalarımızı yaptık." dedi.

Üç hafta içinde geniş kapsamlı bir set kurduklarını aktaran Kanibelli, "Hem asistanlarıma hem de bu işi yapan ustalara teşekkür ediyorum. Çünkü hepimiz sayesinde bu iş yetişti." ifadesini kullandı