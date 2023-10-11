Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı
28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananlar beyazperdeye taşınıyor. Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran ve Aslı Tandoğan gibi oyuncular ise başrolde yer alacak. Merakla beklenen filmin afişi yayınlandı.
Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alan “Son Akşam Yemeği” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi yaşananları beyazperdeye taşıyacak olan film, 27 Ekim’de vizyona girecek.