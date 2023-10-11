Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı

28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananlar beyazperdeye taşınıyor. Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran ve Aslı Tandoğan gibi oyuncular ise başrolde yer alacak. Merakla beklenen filmin afişi yayınlandı.

Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı - 1

Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alan “Son Akşam Yemeği” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.  

28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi yaşananları beyazperdeye taşıyacak olan film, 27 Ekim’de vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı - 2

Başrollerinde Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Aslı Tandoğan ve çocuk oyuncu Azra Aksu'nun yer aldığı filmin afişi yayınlandı.

Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı - 3

“Son Akşam Yemeği”nin başrol oyuncusu Engin Şenkan, Çankaya Köşkü’nün mutfağında diğer çalışanlarla birlikte tarihi değişimlere tanıklık ederken kendilerince çok önemli katkılar sunan, torunu ile birlikte yaşam mücadelesi veren deneyimli aşçı Ahir Usta karakterini canlandırıyor.

Geçmişle geleceğin kesişme noktasında, Cumhuriyet’in ilanından önceki gece önce hazırladığı yemeklerle çok özel bir görev üstlenen Ahir Usta, hem 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu mutfağında başaşçı olarak padişaha hizmet etmiş hem de yüzü geleceğe dönük, değişen Türkiye’de Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer almış, yetmiş yaşında bir Çanakkale gazisidir.

Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı - 4

"UZUN ZAMANDIR HASRETİNİ ÇEKİP BEKLEDİĞİM ROL KARŞIMA ÇIKTI"

Onur duyduğum bir rol diyen Engin Şenkan, “Çanakkale’de Atatürk’le birlikte savaşmış, yediği kurşunla bir eli çolak kalmış ama buna rağmen Atatürk’ün baş aşçısı olmuş böylesine cesur, güçlü bir karakteri sinemada oynamayı her aktör ister. Üstelik duygu yoğunluğu oldukça yüklü bir kişiliği vardı, hele ki torunu ile olan sahnelerinde. Ben Ahir’i çok sevdim ve uzun zamandır hasretini çekip beklediğim rol karşıma çıktı diye sevindim.” dedi.

Engin Şenkan, “Bu film öncelikle alışılageldiğimiz bir Atatürk filmi değil. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nu hem de Cumhuriyet’i birbirine bağlayan unsurlarla yüklü Ahir'in eskiyi, torununun da Cumhuriyet’i temsil etmesi açısından çok kıymetli bir senaryo. Üstelik ülkeyi kuran Mustafa Kemal’in Cumhuriyetini, 100. yılında böyle bir filmle seyirciyle buluşturmak çok güzel bir şey değil mi?  Son Akşam Yemeği benim için çok özel, onur duyarak oynadığım bir film olacak yaşamımda" ifadelerini kullandı.

Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı - 5

FİLMİN KONUSU

Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Alt katta bulunan mutfakta ise o tarihi anlara tanıklık eden aşçısından, yamağına mutfak çalışanlarının hüzün ve mutluluk dolu yirmi dört saati beyazperdeye yansıyacak.

Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren bu özel projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Levent Onan oturuyor.

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