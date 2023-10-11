Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı

"UZUN ZAMANDIR HASRETİNİ ÇEKİP BEKLEDİĞİM ROL KARŞIMA ÇIKTI"

Onur duyduğum bir rol diyen Engin Şenkan, “Çanakkale’de Atatürk’le birlikte savaşmış, yediği kurşunla bir eli çolak kalmış ama buna rağmen Atatürk’ün baş aşçısı olmuş böylesine cesur, güçlü bir karakteri sinemada oynamayı her aktör ister. Üstelik duygu yoğunluğu oldukça yüklü bir kişiliği vardı, hele ki torunu ile olan sahnelerinde. Ben Ahir’i çok sevdim ve uzun zamandır hasretini çekip beklediğim rol karşıma çıktı diye sevindim.” dedi.

Engin Şenkan, “Bu film öncelikle alışılageldiğimiz bir Atatürk filmi değil. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nu hem de Cumhuriyet’i birbirine bağlayan unsurlarla yüklü Ahir'in eskiyi, torununun da Cumhuriyet’i temsil etmesi açısından çok kıymetli bir senaryo. Üstelik ülkeyi kuran Mustafa Kemal’in Cumhuriyetini, 100. yılında böyle bir filmle seyirciyle buluşturmak çok güzel bir şey değil mi? Son Akşam Yemeği benim için çok özel, onur duyarak oynadığım bir film olacak yaşamımda" ifadelerini kullandı.