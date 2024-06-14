Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler

3. Baby Reindeer

Popüler dizi, İskoç yazar Richard Gadd'ın kendi hayatından ilhamla yaratıldı. Gadd aynı zamanda dizinin başrolünde oynuyor. Yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor.