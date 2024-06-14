Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler

Bu yıl televizyonda ve farklı dijital platformlarda birbirinden başarılı birçok dizi izleyiciyle buluştu. Yılın henüz ortalarında olsak da bazı yapımlar, şimdiden 2024'ün en iyi dizileri arasında girdi. İşte BBC'nin haberine göre, son dönemin en iyi dizileri...

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 1

10. 3 Cisim Problemi

Ölümcül bir tehditle savaşan beş parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar. 

Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss'ın imzasını taşıyan dizi, aynı adlı romandan uyarladı.

N-LIFE HABERLERİ

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 2

9. The Regime

HBO imzalı Mildred Pierce ve Mare Of Easttow dizilerinde rol alan Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, The Regime dizisiyle ekranlara döndü.

Kadrosunda Hugh Grant, Matthias Schoenaerts ve Andrea Riseborough'nun yer aldığı dizi, Orta Avrupa'da diktatörlükle yönetilen bir hayali ülkenin sarayının duvarları ardında dönenleri anlatıyor. 

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 3

8. Mr. Bates vs the Post Office 

Dizi, Post Office kuruluşunun bilgisayar sisteminde meydana gelen bir hata nedeniyle yüzlerce posta müdürü ve postane görevlisinin suçlandığı bir hikayeyi anlatıyor.

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 4

7. Monsieur Spade

Güney Fransa'da emekliliğinin tadını çıkaran Dedektif Sam Spade'in hayatı eski rakibinin geri dönüş söylentileri her şeyi değiştirecektir.

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 5

6. One Day 

Daha önce beyazperdeye de uyarlanan roman, 1980'li yıllarda öğrenciliklerinin son gününde karşılaşan Emma Morley ve Dexter Mayhew'un hayatlarını konu alıyor.

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 6

5. Ripley

Andrew Scott'ın başrolünde yer aldığı dizi,  Patricia Highsmith'ın The Talented Mr. Ripley adlı romanından uyarlandı. Dizide bir dolandırıcı, İtalya'da sıra dışı bir iş alınca zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına adım atar.

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 7

4. Fallout

Aynı isimli video oyunundan uyarlanan ve post-apokaliptik bir Amerika'da geçen dizi, oyunun hayranlarından ve seyircilerden tam not aldı.

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 8

3. Baby Reindeer

Popüler dizi, İskoç yazar Richard Gadd'ın kendi hayatından ilhamla yaratıldı. Gadd aynı zamanda dizinin başrolünde oynuyor. Yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor.

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 9

2. Shogun

Japonya'da 1600 yılında geçen dizinin iki sezonunun daha yolda olduğu biliniyor. Dizide, Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda hayatı için savaşmak zorunda kalır.

Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler - 10

1. True Detective: Night Country

HBO imzalı dizinin yeni sezonunda Liz Danvers (Jodie Foster) ve eski ortağı Evangeline Navarro (Kali Reis), kaybolan sekiz erkeğin nasıl ve neden kaybolduğunu araştırıyor.

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