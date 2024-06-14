Son dönemin en iyi dizileri açıklandı! İşte mutlaka listenize almanız gereken diziler
Bu yıl televizyonda ve farklı dijital platformlarda birbirinden başarılı birçok dizi izleyiciyle buluştu. Yılın henüz ortalarında olsak da bazı yapımlar, şimdiden 2024'ün en iyi dizileri arasında girdi. İşte BBC'nin haberine göre, son dönemin en iyi dizileri...
10. 3 Cisim Problemi
Ölümcül bir tehditle savaşan beş parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar.
Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss'ın imzasını taşıyan dizi, aynı adlı romandan uyarladı.