Soykırımı dünyaya gösteren fotoğrafçıya büyük ödül

ÖNCE EVİNİ SONRA AİLESİNİ KAYBETTİ

Jadallah'ın ailesine ait ev, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ilk günlerinde hedef alındı ve saldırıda babası, iki kardeşi ve üç kuzenini kaybetti, diyaliz hastası annesi ise ağır yaralı olarak enkaz altında kurtarıldı.



Jadallah, üç gün boyunca ailesinin cansız bedenlerini enkaz altından kendi elleriyle çıkardı.



Eşi, çocukları ve annesi Gazze'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Jadallah, Gazze'yi terk etmeyerek şehrin yıkımını belgelemeyi sürdürüyor.