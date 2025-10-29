Soykırımı dünyaya gösteren fotoğrafçıya büyük ödül
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu'ndaki hitabında, Gazze'deki korkunç açlığı fotoğrafıyla dünyaya gösterdiği foto muhabiri Ali Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazanan isimleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende açıkladı.