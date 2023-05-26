Spice Girls bu kez beş kişi olarak dönüyor

Spice Girls efsanesi tam kadro dönüyor! 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında en popüler müzik gruplarından olan Spice Girls'ün üyesi Mel B, bir önceki geri dönüşlerinde aralarına katılmayan Victoria Beckham'ın da bu defa gruba dahil olacağını duyurdu.



47 yaşındaki şarkıcı, sır gibi sakladıkları özel bir projede beş kişilik pop müzik grubunun tam kadro olarak bir araya geleceğini söyledi.

Buna göre yıllar sonra Victoria Beckham ve Mel B'nin yanı sıra Mel C, Emma Bunton ve Geri Halliwell ile birlikte sahnede olacak.