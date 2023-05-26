Spice Girls bu kez beş kişi olarak dönüyor

Spice Girls efsanesi tam kadro dönüyor! 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında en popüler müzik gruplarından olan Spice Girls'ün üyesi Mel B, bir önceki geri dönüşlerinde aralarına katılmayan Victoria Beckham'ın da bu defa gruba dahil olacağını duyurdu.
47 yaşındaki şarkıcı, sır gibi sakladıkları özel bir projede beş kişilik pop müzik grubunun tam kadro olarak bir araya geleceğini söyledi.
Buna göre yıllar sonra Victoria Beckham ve Mel B'nin yanı sıra Mel C, Emma Bunton ve Geri Halliwell ile birlikte sahnede olacak.
Grup üyeleri Melanie Brown (Mel B), Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm (Mel C), 2019’da İngiltere’de turneye çıksalar da moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.
Spice Girls en son 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde gösterişli bir performans için bir araya gelmişti. Bir defalık birliktelikte Beckham da ekibe dahil olmuştu.
Yakında “gizli” projeleri hakkında bir açıklama yayınlayacaklarını ve şu anda onu “mükemmelleştirmekle” meşgul olduklarını söyleyen Mel B, "Hayranlarımızın gerçekten sevecekleri bir şey olacak" dedi.
Grubun "Posh" lakaplı üyesi Beckham'ın nasıl ikna edildiği merak konusu oldu. "Scary" lakaplı Mel B, Beckham ile her zaman iletişim halinde oldukları için onu ikna etmek zorunda kalmadıklarını söyledi.
Daily Mail'e konuşan Mel B, “Hiçbirimiz birlikte konuşmuyoruz, hepimizin bir WhatsApp grubu var, ama bu sadece zamanlamayla ilgili. Markasıyla ve eşi David Beckham’ın kariyerini desteklemekle gerçekten meşguldü ve dört tane de çocuğu var, bu yüzden iş, doğru zamanı bulmakla ilgili ve biz bunu yapmayı başardık" dedi.
Victoria Beckham, daha önce yaptığı bir açıklamada, bu yaz bir performans sergilemeleri istenirse, pop grubuna katılmaya istekli olduğu belirtmişti.