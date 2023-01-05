Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti

Dijtal müzik platformu Spotify'da dünya genelinde tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı unvanı el değiştirdi.
The Weeknd, 'Blinding Lights'la yılbaşında Ed Sheeran'ı geçerek ilk sıraya oturdu.
The Weeknd de bu başarıyı attığı tweet'le kutladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Blinding Lights'a iyi seneler" ifadelerini kullandı.
Kanadalı sanatçının 2019'un sonunda yayınladığı parçanın dinlenme sayısı, 4 Ocak itibarıyla 3 milyar 335 milyon 999 bin 971'e ulaştı.
Britanyalı pop yıldızı Ed Sheeran'ın ikinci sıradaki 'Shape of You' ise 3 milyar 333 milyon 896 bin 760 kez dinlendi.
Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan 32 yaşındaki ünlü şarkıcının 4. stüdyo albümü After Hours'ta da yer alan 'Blinding Lights', Billboard Hot 100 listesinde 90 hafta boyunca yer alarak da rekor kırmıştı.
Beşinci ve son stüdyo albümü 'Dawn FM'i 7 Ocak 2022'de çıkaran The Weeknd, bu yıl dünya genelinde en fazla dinlenen 4. sanatçı unvanına da sahip.