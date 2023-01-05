Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti

Daniel Ek ve Martin Lorentzon tarafından 2006 yılında kurulan Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı unvanını 'Shape of You' elinde tutuyordu. Ancak tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti.

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti - 1

Dijtal müzik platformu Spotify'da dünya genelinde tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı unvanı el değiştirdi.

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti - 2

THE WEEKND, ED SHEERAN'I GEÇTİ

The Weeknd, 'Blinding Lights'la yılbaşında Ed Sheeran'ı geçerek ilk sıraya oturdu.

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti - 3

"BLINDING LIGHTS'LA İYİ SENELER"

The Weeknd de bu başarıyı attığı tweet'le kutladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Blinding Lights'a iyi seneler" ifadelerini kullandı.

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti - 4

Kanadalı sanatçının 2019'un sonunda yayınladığı parçanın dinlenme sayısı, 4 Ocak itibarıyla 3 milyar 335 milyon 999 bin 971'e ulaştı.

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti - 5

Britanyalı pop yıldızı Ed Sheeran'ın ikinci sıradaki 'Shape of You' ise 3 milyar 333 milyon 896 bin 760 kez dinlendi.

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti - 6

DAHA ÖNCE DE REKOR KIRMIŞTI

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan 32 yaşındaki ünlü şarkıcının 4. stüdyo albümü After Hours'ta da yer alan 'Blinding Lights', Billboard Hot 100 listesinde 90 hafta boyunca yer alarak da rekor kırmıştı.

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti - 7

Beşinci ve son stüdyo albümü 'Dawn FM'i 7 Ocak 2022'de çıkaran The Weeknd, bu yıl dünya genelinde en fazla dinlenen 4. sanatçı unvanına da sahip.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER