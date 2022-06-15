Squid Game gerçek oluyor

Haberler | 15.06.2022 - 10:29
Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasında olan Squid Game adlı dizi gerçek oluyor. Platform, gelmiş geçmiş en büyük reality show olacağını iddia ettiği programa yeşil ışık yaktı.
Yarışmanın ismiyse Squid Game: The Challenge olarak belirlendi.
Reality Show'da 456 oyuncu yarışacak. Elenenlerin öldüğü dizinin aksine,,
yarışmada kaybedenleri bekleyen en kötü senaryo, 4 milyon 560 bin dolarlık ödülü alamayacak olmaları.
Yarışmanın ilk sezonu 10 bölümden oluşacak, tıpkı dizideki gibi çocukluk oyunları yer alacak. Yarışmada bu oyunlara bazı eklemeler de yapılacak.
Squid Game, 2021'in ekim ayında yayına girdi. Kısa sürede en çok izlenenler listesinde zirveye yerleşti. Dizide, geçim sıkıntısı yaşayıp, 39 milyon dolarlık ödülü kazanmak için yarışmaya katılan kişilerin serüveni anlatılıyor. Kaybedenlerse yarışmadan elenmelerinin bedelini canlarıyla ödüyor.