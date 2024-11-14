Squid Game için dişlerinden oldu! Dizinin yaratıcısından itiraf

2. SEZONA "PARA" İÇİN DÖNDÜ

Dizinin stres seviyesi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Hwang, bir noktada başka bir sezon yapmaktan vazgeçtiğini söyledi ancak yeni bir sezonun ona ne kadar kazandırabileceğini düşündüğünde fikir değiştirdi.

Hwang Dong-hyuk" İlk sezon küresel çapta büyük bir başarı elde etmiş olsa da dürüst olmak gerekirse çok fazla para kazanamadım. Bu yüzden ikinci sezonu yapmak, birincinin başarısını telafi etmeme de yardımcı olacak" diye ekledi.