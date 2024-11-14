Squid Game için dişlerinden oldu! Dizinin yaratıcısından itiraf

Son dönemin popüler dizilerinden olan Güney Kore yapımı Squid Game'in yaratıcısı, dizi çekimleri esnasında stresten dişlerinin döküldüğünü söyledi.

Squid Game için dişlerinden oldu! Dizinin yaratıcısından itiraf - 1

Tüm dünyayı saran Squid Game dizisinin merakla beklenen 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezonu 26 Aralık 2024’te izleyiciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Squid Game için dişlerinden oldu! Dizinin yaratıcısından itiraf - 2

STRES YÜZÜNDEN DİŞLERİ DÖKÜLDÜ

Yönetmen, yazar ve baş yapımcı Hwang Dong-hyuk, BBC'ye dizinin ilk sezonu hakkında konuştu.

2022 yılında Variety'e konuşan Hwang Dong-hyuk, ilk sezon çekimleri esnasında 6 dişini kaybettiğini açıklamıştı.

Hwang Dong-hyuk, verdiği son röportajda ise dizinin ilk sezonun kendisinde yarattığı stres nedeniyle 8-9 dişini kaybettiğini söyledi.

Squid Game için dişlerinden oldu! Dizinin yaratıcısından itiraf - 3

2. SEZONA "PARA" İÇİN DÖNDÜ

Dizinin stres seviyesi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Hwang, bir noktada başka bir sezon yapmaktan vazgeçtiğini söyledi ancak yeni bir sezonun ona ne kadar kazandırabileceğini düşündüğünde fikir değiştirdi.

Hwang Dong-hyuk" İlk sezon küresel çapta büyük bir başarı elde etmiş olsa da dürüst olmak gerekirse çok fazla para kazanamadım. Bu yüzden ikinci sezonu yapmak, birincinin başarısını telafi etmeme de yardımcı olacak" diye ekledi.

Squid Game için dişlerinden oldu! Dizinin yaratıcısından itiraf - 4

SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA

Squid Game’i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.

74. Primetime Emmy Ödülleri'nde Drama Dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçen Hwang Dong-hyuk bir kez daha dizinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor.

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo ilk sezondaki rolleriyle geri dönerken yeni sezonun renkli karakterlerden oluşan oyuncu kadrosuna katılan isimler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an yer alıyor.

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