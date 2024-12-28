Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü?

Son dönemin popüler dizilerinden olan Güney Kore yapımı Squid Game'in 2. sezonu izleyiciyle buluştu. Peki ilk sezonyla dünya çapında fenomen olan dizinin yeni sezonu nasıl yorumlar aldı?

Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü? - 1

Tüm dünyayı saran Squid Game dizisinin merakla beklenen 2. sezonu izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen dizinin yeni bölümleri yayınlanır yayınlanmaz Squid Game kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Peki Squid Game'in 2. sezonu beklentiyi karşıladı mı? İşte eleştirmenlerden Squid Game incelemesi...

N-LIFE HABERLERİ

Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü? - 2

"SANSASYONEL BİR DÖNÜŞ"

The Guardian, oldukça yavaş bir başlayan dizi için sonlara doğru "Sizi gerçekten rahatsız edici bir şekilde kana susamış hale getirecek bir diziye dönüşüyor" ifadelerine yer verdi.

Times ise diziyi "katmanlı ve detaylı bir şekilde işlenmiş bir intikam ve kurtuluş hikayesi" olarak tanımladı.

Times eleştirmeni ikinci sezon için 4 yıldız verdi ve "Bu sansasyonel dönüşün başarısının sırrı dikkatlice ve düşünülerek yaratılmış tempodur" ifadelerini kullandı.

Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü? - 3

"TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

The Telegraph'tan Ed Power, bu sezona yalnızca 3 yıldız verdi ve diziyi "bir gecede pop yıldızı olan birinin bir ikinci albümüne eşdeğer" buldu. Power sözlerine "Squid Game'in ilk sezonunda sevdiğiniz birçok şeye sahip, ancak ilk sezondaki başarısını geride bırakmaya, hatta altüst etmeye pek ilgi duymuyor" diye devam etti.

The Hollywood Reporter'dan Daniel Feinberg ikinci sezonu "tam bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve "Squid Game'in çok kötü olduğu bir seviye değil, ancak ikinci sezon kesinlikle çok iyi değil" diye ekledi.

Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü? - 4

Time dergisinde yayınlanan eleştiride ise "Squid Game 2'nin tamamen hayal kırıklığı olduğu söylenemez. Televizyondaki en estetik açıdan özgün ve ilgi çekici oyunculuklara sahip dizilerden biri olmaya devam ediyor; özellikle Lee Jung-jae'nin uluslararası başarısı kutlanmaya değer" ifadelerine yer verildi.

Variety'den Aramide Tinubu ise "Çok rahatsız edici, aşırı şiddet içeren ve yeni bakış açıları sunan Squid Game, bir önceki sezonun uğursuz temalarını genişleten değerli bir devam sezonu" dedi.

Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü? - 5

STRES YÜZÜNDEN DİŞLERİ DÖKÜLDÜ

Öte yandan ,yönetmen, yazar ve baş yapımcı Hwang Dong-hyuk, BBC'ye dizinin ilk sezonu hakkında konuştu. 2022 yılında Variety'e konuşan Hwang Dong-hyuk, ilk sezon çekimleri esnasında 6 dişini kaybettiğini açıklamıştı.

Hwang Dong-hyuk, verdiği son röportajda ise dizinin ilk sezonun kendisinde yarattığı stres nedeniyle 8-9 dişini kaybettiğini söyledi.

Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü? - 6

2. SEZONA "PARA" İÇİN DÖNDÜ

Dizinin stres seviyesi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Hwang, bir noktada başka bir sezon yapmaktan vazgeçtiğini söyledi ancak yeni bir sezonun ona ne kadar kazandırabileceğini düşündüğünde fikir değiştirdi.

Hwang Dong-hyuk" İlk sezon küresel çapta büyük bir başarı elde etmiş olsa da dürüst olmak gerekirse çok fazla para kazanamadım. Bu yüzden ikinci sezonu yapmak, birincinin başarısını telafi etmeme de yardımcı olacak" diye ekledi.

Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü? - 7

BU KEZ İNGİLİZCE OLACAK

Netflix'in yeni bir Squid Game dizisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Deadline'ın haberine göre, Dövüş Kulübü, Sosyal Ağ ve Kayıp Kız filmlerinin yönetmeni David Fincher, dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Ancak dizi, bu sefer İngilizce olacak.

Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü? - 8

SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA

Squid Game’i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.

KADRODA KİMLER VAR?

74. Primetime Emmy Ödülleri'nde Drama Dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçen Hwang Dong-hyuk bir kez daha dizinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor.

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo ilk sezondaki rolleriyle geri dönerken yeni sezonun renkli karakterlerden oluşan oyuncu kadrosuna katılan isimler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an yer alıyor.

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