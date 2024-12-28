Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü?
Son dönemin popüler dizilerinden olan Güney Kore yapımı Squid Game'in 2. sezonu izleyiciyle buluştu. Peki ilk sezonyla dünya çapında fenomen olan dizinin yeni sezonu nasıl yorumlar aldı?
Tüm dünyayı saran Squid Game dizisinin merakla beklenen 2. sezonu izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen dizinin yeni bölümleri yayınlanır yayınlanmaz Squid Game kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Peki Squid Game'in 2. sezonu beklentiyi karşıladı mı? İşte eleştirmenlerden Squid Game incelemesi...