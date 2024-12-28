Squid Game'in 2. sezonu yayınlandı! Hayal kırıklığı mı, sansasyonel bir dönüş mü?

"SANSASYONEL BİR DÖNÜŞ"

The Guardian, oldukça yavaş bir başlayan dizi için sonlara doğru "Sizi gerçekten rahatsız edici bir şekilde kana susamış hale getirecek bir diziye dönüşüyor" ifadelerine yer verdi.

Times ise diziyi "katmanlı ve detaylı bir şekilde işlenmiş bir intikam ve kurtuluş hikayesi" olarak tanımladı.

Times eleştirmeni ikinci sezon için 4 yıldız verdi ve "Bu sansasyonel dönüşün başarısının sırrı dikkatlice ve düşünülerek yaratılmış tempodur" ifadelerini kullandı.