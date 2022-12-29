Stan Lee'nin 100. doğum günü için Marvel'dan özel belgesel

Marvel, efsanevi çizgi roman yazarı Stan Lee’nin 100’üncü doğum gününü bir belgeselle kutlayacağını duyurdu.
Marvel’ın tüm zamanların en büyük çizgi roman şirketlerinden biri haline gelmesini sağlayan çizgi roman yazarı Stan Lee, 2018’de hayatını kaybetmişti.
Marvel’dan yapılan açıklamada, “Hayal etmenin 100 yılı. Yaratıcılığın 100 yılı. Stan Lee’nin 100 yılı” notunun ardından, “Stan Lee ile ilgili orijinal belgesel, 2023’te yayına girecek” denildi.
Açıklamada ayrıca, belgeselin, Stan Lee'nin hayatını ve mirasını kutlayan orijinal bir yapım olduğu belirtildi.
Stan Lee’nin, her Marvel filminde bir görüntüsüne yer verildi ve 2018'de hayatını kaybetmesine rağmen Marvel, her filminde ve projesinde onu bir şekilde onurlandırmaya devam ediyor.
Stan Lee, en son yeni animasyon filmi Spider-Man: Across the Spider-Verse'in fragmanında da görülmüştü.
96 yaşında hayatını kaybeden Stan Lee; Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Fantastik Dörtlü, Kara Panter, Daredevil, Doktor Strange, Scarlet Witch ve Ant-Man gibi çok sayıda popüler kurgusal karakteri yarattı.