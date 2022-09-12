Stanley Kubrick sergisi İstanbul Sinema Müzesi’nde

Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından son filmi olan Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmini kronolojik bir sunumla izleyiciyle buluşturacak olan sergi, sanatçının hiç çekilmemiş veya başka yönetmenler tarafından çekilen Yapay Zeka, Napoleon ve Savaş Zamanı Yalanları projelerini de ilk kez İstanbul izleyicisiyle buluşturacak.