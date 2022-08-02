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Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler | 02.08.2022 - 14:44

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Yeni bölüm fotoğrafları yayınlanan 4 Ağustos Perşembe akşamı Star'da seyirci karşısına çıkacak.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 2

5. BÖLÜM KONUSU

Ekim’in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat’la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim, kendi oyununda yenilirken Leyla’nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer.Ekim’le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlayanın peşine düşerken, Leyla hem Ekim’e hem Kanat’a öfkelidir.


Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Fotoğrafın herkesin önünde yayınlanması, Melisa’yı Ekim’e karşı iyice doldurur.Ozan’ın Bekir’den aldığı bir bilgiyle Ekim’in yumuşak karnını keşfederler.Onu hiç beklemedikleri bir yerden vurmak için plan yaparlar. Ekim, zorbaların yanında hiç beklemediği birini görür.


Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Bahar ve Selim okuldaki hiyerarşiyle savaşmaya devam ederken Bahar, kendini çaresiz ve işe yaramaz hissetmeye başlamıştır. Bu hislerden sıyrılıp kendini suçlamayı bırakması için en büyük destekçisi Selim olur.


Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Leyla, şahit olduğu fotoğraftan sonra Kanat ve kendisiyle alakalı önemli bir karar alır.Bu karar,Gerçek Kolejinde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.


Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Gerçek Koleji’nde herkes birbiriyle savaş halindeyken, Aziz kenarda tek başına başka bir oyun kurmanın peşindedir. Bu oyun, Ekim’in Kanat hakkında şok edici bir gerçeği öğrenmesine sebep olur.

İşte diğer kareler...

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 5. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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