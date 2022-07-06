Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları

Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra’nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır. Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit’in de kızlara bir sürprizi vardır.