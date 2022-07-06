Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları

Haberler | 06.07.2022 - 14:11
Star'ın yeni dizisi Ah Nerede 2. bölümüyle cuma günü seyirciyle buluşacak.
'Ah Nerede'nin 2. bölüm fotoğrafları da yayınlandı.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Zehra ve kızların Ferit’ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar. Zehra Seniha’ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali’nin güvenini kazanmalıdır.
Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra’nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır. Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit’in de kızlara bir sürprizi vardır.
İşte diğer kareler...