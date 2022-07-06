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Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları

Haberler | 06.07.2022 - 14:11

Star’ın başrollerinde; Oktay Çubuk ve Nil Keser‘in yer aldığı yeni dizisi 'Ah Nerede'nin 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı.

Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 1

Star'ın yeni dizisi Ah Nerede 2. bölümüyle cuma günü seyirciyle buluşacak.

'AH NEREDE'DEN 2. BÖLÜM FRAGMANI
(TIKLA İZLE)

Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 2

'Ah Nerede'nin 2. bölüm fotoğrafları da yayınlandı.

Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Zehra ve kızların Ferit’ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar. Zehra Seniha’ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali’nin güvenini kazanmalıdır.

Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 4

Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra’nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır. Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit’in de kızlara bir sürprizi vardır.

Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 5

İşte diğer kareler...

Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 6
Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 7
Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 8
Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 9
Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 10
Star'ın yeni dizisi Ah Nerede'den 2. bölüm fotoğrafları - 11

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