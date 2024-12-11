Statüden sağlığa kokunun tarihi yolculuğu
Antik dönemlerden günümüze kokular, sadece güzel bir deneyim değil, aynı zamanda kültürlerin, ritüellerin ve toplumsal statünün bir parçası oldu. Tarih boyunca kokuların sosyal hiyerarşiyi ve medeniyetlerin kimliğini şekillendiren bir rol oynadığı görülüyor. İşte statüden sağlığa kokunun tarihi yolculuğu.
Geçmişten günümüze kokunun hayattaki yeri Antik dönemlerden, Fransız İhtilali zamanlarına ve Osmanlı Dönemi saray geleneklerinde kadar uzun bir yolculuğa dayanıyor. Parfüm, bugün olduğu gibi ritüeller, güzellik ve ticaretin bir parçasıydı. Tüm bunların ötesinde tarihte önemli bir statü sembolüydü.