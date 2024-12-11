Statüden sağlığa kokunun tarihi yolculuğu

SAĞLIK VE KÜLTÜREL BOYUTU

Tarihte kokuların yalnızca statüyle değil, sağlıkla da ilişkili olduğu biliniyor. Aromaterapik özelliklere sahip olan bu kokular, hem bedensel hem de manevi şifa kaynağı olarak görülüyordu. Ancak günümüzde sahte ve sağlığa zararlı ürünlerin yaygınlaşması, kokuların kültürel boyutundan uzaklaşmasına neden oldu.