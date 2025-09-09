Stephen King en sevdiği filmleri paylaştı: Bu 10 filmi kaçırmayın

Birçok kitabı sinemaya uyarlanan efsanevi korku yazarı Stephen King, en sevdiği 10 filmi açıkladı.

İçinde bulunduğu yüzyılın korku anlayışını değiştiren isim olan Stephen King, sosyal medya hesabından sıralama olmaksızın en sevdiği 10 filmi açıkladı.

Usta yazar; Misery (Ölüm Kitabı), Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) , The Green Mile (Yeşil Yol), Stand by Me (Benimle Kal) yapımlarını hariç tuttuğunu belirtti.

İşte Stephen King'in favori 10 filmi...

DEHŞETİN BEDELİ

William Friedkin imzalı gerilim filmi, Kolombiya’daki bir petrol kuyusu yangınını söndürmek için bir araya gelen dört kanun kaçağının 300 kilometre boyunca kamyonlarla hassas nitrogliserin taşımasını konu alıyor.

BABA 2

Coppola imzalı efsane üçlemenin ikinci filmi olan Baba 2, Michael Corleone'nin ailenin başına geçmesi ile başlayan yeni süreci anlatıyor.

ARKA SOKAKLAR

1973 yapımı film, Martin Scorsese ile Robert De Niro’nun birlikte ilk filmi olma özelliği taşıyor. Film, Çete hayatına giren bir grup İtalyan kökenli Amerikalı arkadaşın yaşadıklarını konu ediyor.

JAWS

Yönetmen Steven Spielberg'in 1975'te çektiği Jaws, Long Island açıklarında devasa katil köpek balığının kaosa neden olması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Filmde Roy Scheider, Robert Shaw ve Richard Dreyfuss gibi isimler rol alıyor.

CASABLANCA

Başrollerini Ingrid Bergman ve Humphrey Bogart'ın paylaştığı; 3 Oscar sahibi Casablanca, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Morocco'da geçen bir aşk hikayesini anlatıyor.

SONSUZ KAÇIŞ

Sam Peckinpah imzalı Sonsuz Kaçış adlı suç filminde başrolleri Steve McQueen ve Ali MacGraw paylaşıyor.

BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ

Harold Ramis'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, her gün aynı günü yaşamak zorunda kalan bir adamın hikayesini anlatıyor.

ALTIN HAZİNELERİ

John Huston imzalı film, 1920'lerde Meksika'da altın aramak için yaşlı bir adamla tanışan iki Amerikalı'yı anlatıyor.

ÜÇÜNCÜ TÜRDEN YAKINLAŞMALAR

Steven Spielberg imzalı bilim kurgu filminde başrolleri; Richard Dreyfuss, François Truffaut, Bob Balaban, Melinda Dillon, Teri Garr ve Cary Guffey gibi isimler paylaşıyor.

ÇİFTE TAZMİNAT

Sigortacı Neff’in tehlikeli bir kadın olan Phyllis’le tanışmasından sonra içine düştüğü zorlu durumu ele alan film, Billy Wilder imzası taşıyor.

