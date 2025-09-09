Stephen King en sevdiği filmleri paylaştı: Bu 10 filmi kaçırmayın
Birçok kitabı sinemaya uyarlanan efsanevi korku yazarı Stephen King, en sevdiği 10 filmi açıkladı.
İçinde bulunduğu yüzyılın korku anlayışını değiştiren isim olan Stephen King, sosyal medya hesabından sıralama olmaksızın en sevdiği 10 filmi açıkladı.
Usta yazar; Misery (Ölüm Kitabı), Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) , The Green Mile (Yeşil Yol), Stand by Me (Benimle Kal) yapımlarını hariç tuttuğunu belirtti.
İşte Stephen King'in favori 10 filmi...