Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği

3 Haziran 2023'te gösterime girmesi beklenen Stephen King uyarlaması "The Boogeyman" filminin yönetmeni Rob Savage, bir sahnenin test izlemelerinde seyirciden yoğun tepki alınca değiştirildiğini açıkladı.

Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği - 1

Korku türünün usta ismi Stephen King'in 1978 yılında kaleme aldığı aynı adlı kısa hikayeden uyarlanan "The Boogeyman" filminin yönetmen koltuğunda Rob Savage oturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği - 2

TEST İZLEMESİ SONRASI DEĞİŞİKLİK

Oyuncu kadrosunda Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton ve David Dastmalchia yer aldığı "The Boogeyman" filminden bir sahne, test izlemelerinde seyirciden yoğun tepki alınca değiştirildi.

Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği - 3

Empire'a konuşan filmin yönetmeni Rob Savage, filmde bulunan canavarın göründüğü sahnenin seyirci çok çığlık attığı için değiştirildiğini söyledi.

Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği - 4

"SEYİRCİLERİN BİR SONRAKİ SAHNEYİ KAÇIRMAMASI İÇİN YENİDEN DÜZENLEDİK"

Savage, "Yaratık ilk kez göründüğünde, seyirciler çok gürültülü şekilde çığlık attı ve hemen yanındakilerle konuşmaya başladı. Bu nedenle bir sonraki sahneleri kaçırdılar. Dolayısıyla sahneyi yeniden düzenledik ve hiçbir önemli bilgiyi kaçırmamaları için o bölüme 45 saniyelik dolgu yaptık" dedi.

Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği - 5

KING'DEN ÖVGÜ

Filmin Stephen King'in de övgüsünü aldığını söyleyen Savage, usta yazarın filmi sevmeyeceğinden korktuğu için King için yapılan özel gösterime gitmediğini belirtti.

Savage, "Bir sonraki sabah Stephen King'den bir e-mail aldım. 'Robert, bir gün sonra hala filmin hakkında düşünüyorum' diyordu" ifadelerini kullandı.

Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği - 6

Stephen King'in öyküsünden uyarlanan film, annelerini kaybettikten sonra hayata geri dönmeye çalışan iki kız kardeşin doğaüstü bir varlık tarafından hedef alınmasını anlatıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER