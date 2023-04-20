Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği

Korku türünün usta ismi Stephen King'in 1978 yılında kaleme aldığı aynı adlı kısa hikayeden uyarlanan "The Boogeyman" filminin yönetmen koltuğunda Rob Savage oturuyor.
Oyuncu kadrosunda Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton ve David Dastmalchia yer aldığı "The Boogeyman" filminden bir sahne, test izlemelerinde seyirciden yoğun tepki alınca değiştirildi.
Empire'a konuşan filmin yönetmeni Rob Savage, filmde bulunan canavarın göründüğü sahnenin seyirci çok çığlık attığı için değiştirildiğini söyledi.
Savage, "Yaratık ilk kez göründüğünde, seyirciler çok gürültülü şekilde çığlık attı ve hemen yanındakilerle konuşmaya başladı. Bu nedenle bir sonraki sahneleri kaçırdılar. Dolayısıyla sahneyi yeniden düzenledik ve hiçbir önemli bilgiyi kaçırmamaları için o bölüme 45 saniyelik dolgu yaptık" dedi.
Filmin Stephen King'in de övgüsünü aldığını söyleyen Savage, usta yazarın filmi sevmeyeceğinden korktuğu için King için yapılan özel gösterime gitmediğini belirtti.
Savage, "Bir sonraki sabah Stephen King'den bir e-mail aldım. 'Robert, bir gün sonra hala filmin hakkında düşünüyorum' diyordu" ifadelerini kullandı.
Stephen King'in öyküsünden uyarlanan film, annelerini kaybettikten sonra hayata geri dönmeye çalışan iki kız kardeşin doğaüstü bir varlık tarafından hedef alınmasını anlatıyor.