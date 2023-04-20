Stephen King uyarlaması The Boogeyman'de sahne değişikliği

"SEYİRCİLERİN BİR SONRAKİ SAHNEYİ KAÇIRMAMASI İÇİN YENİDEN DÜZENLEDİK"

Savage, "Yaratık ilk kez göründüğünde, seyirciler çok gürültülü şekilde çığlık attı ve hemen yanındakilerle konuşmaya başladı. Bu nedenle bir sonraki sahneleri kaçırdılar. Dolayısıyla sahneyi yeniden düzenledik ve hiçbir önemli bilgiyi kaçırmamaları için o bölüme 45 saniyelik dolgu yaptık" dedi.