Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film

Sadece King uyarlamaları arasında değil, korku türü içerisinde başyapıt seviyesinde görülen yapımlardan biridir. Cinnet, yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.
Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen yapım, Stephen King'in Rita Hayworth and Shawshank Redemption isimli kısa öyküsünden uyarlanmıştı. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.
Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper, David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, idam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekle görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla, iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan, devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikayesini anlatıyor.
hristopher Walken'in başrolünde yer aldığı The Dead Zone, bir kaza sonucu girdiği komadan beş yıl sonra çıkan ve psişik yeteneklere sahip olduğunu fark eden Johnny Smith'in hikâyesini anlatıyor.
Metafiziksel unsurlar üzerine yazdığı kitaplarla ünlenen Mike Enslin, Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasıyla ilgili şehir efsanelerini duyduktan sonra bu odayı tutar ve mitlerin gerçek olabileceğini bire bir olarak tecrübe eder.
David Drayton, oğluyla birlikte alışveriş yapmaya kasaba merkezindeki süpermarkete gider. Tam da bu sırada kasabayı içerisinde onlarca farklı türde yaratığın yer aldığı esrarengiz bir sis ele geçirir. Yaratıklardan korunmaya çalışan insanları bölen ise inançları olur.
Otoriter annesi sebebiyle sıkıntılı bir ergenlik geçiren ve bir asosyale dönüşen Carrie, okul balosunda kendisine hazırlanan ağır şaka sonucu psişik güçlerini keşfetmeye başlar.
Popüler bir yazar olan Paul Sheldon, bir gün taşra yollarında bir kaza geçirir ve yazarın hayranlarından Annie Wilkes Paul'a yardımcı olur. Fakat Paul'ün, Annie'nin favori karakterini son kitabında öldürmüş olması işin rengini değiştirecektir.
Kasabalarında kaçırılan bir çocuğun cesedini bulmak adına yola çıkan dört yakın arkadaşın pek çok şeyi deneyimledikleri bu arayışlarına odaklanıyor.
Gazeteci Selena'nın, bakıcılığını yaptığı bir kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annesi Dolores'e yardım etmeye çalışmasını anlatıyor.