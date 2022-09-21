Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film

Ölüm Kitabı

Popüler bir yazar olan Paul Sheldon, bir gün taşra yollarında bir kaza geçirir ve yazarın hayranlarından Annie Wilkes Paul'a yardımcı olur. Fakat Paul'ün, Annie'nin favori karakterini son kitabında öldürmüş olması işin rengini değiştirecektir.