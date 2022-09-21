Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film

Korku türünün en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilen Stephen King, bugün 75 yaşına giriyor. Alanının en verimli isimlerinden biri olan dünyaca ünlü Amerikalı yazarın bugüne dek pek çok eseri sinemaya uyarlandı. Kitapları dünyada 350 milyondan fazla satan King'in onlarca eseri sinema veya televizyonda kendine yer buldu, bazıları başyapıt olarak değerlendirildi. İşte Stephen King'in eserlerinden sinemaya uyarlanan en iyi filmleri...

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 1

Cinnet

Sadece King uyarlamaları arasında değil, korku türü içerisinde başyapıt seviyesinde görülen yapımlardan biridir. Cinnet, yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 2

Esaretin Bedeli

Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen yapım, Stephen King'in Rita Hayworth and Shawshank Redemption isimli kısa öyküsünden uyarlanmıştı. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 3

Yeşil Yol

Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper, David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, idam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekle görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla, iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan, devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikayesini anlatıyor.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 4

Ölüm Bölgesi

hristopher Walken'in başrolünde yer aldığı The Dead Zone, bir kaza sonucu girdiği komadan beş yıl sonra çıkan ve psişik yeteneklere sahip olduğunu fark eden Johnny Smith'in hikâyesini anlatıyor.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 5

1408

Metafiziksel unsurlar üzerine yazdığı kitaplarla ünlenen Mike Enslin, Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasıyla ilgili şehir efsanelerini duyduktan sonra bu odayı tutar ve mitlerin gerçek olabileceğini bire bir olarak tecrübe eder.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 6

Öldüren Sis

David Drayton, oğluyla birlikte alışveriş yapmaya kasaba merkezindeki süpermarkete gider. Tam da bu sırada kasabayı içerisinde onlarca farklı türde yaratığın yer aldığı esrarengiz bir sis ele geçirir. Yaratıklardan korunmaya çalışan insanları bölen ise inançları olur.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 7

Günah Tohumu 

Otoriter annesi sebebiyle sıkıntılı bir ergenlik geçiren ve bir asosyale dönüşen Carrie, okul balosunda kendisine hazırlanan ağır şaka sonucu psişik güçlerini keşfetmeye başlar.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 8

Ölüm Kitabı

Popüler bir yazar olan Paul Sheldon, bir gün taşra yollarında bir kaza geçirir ve yazarın hayranlarından Annie Wilkes Paul'a yardımcı olur. Fakat Paul'ün, Annie'nin favori karakterini son kitabında öldürmüş olması işin rengini değiştirecektir.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 9

Benimle Kal

Kasabalarında kaçırılan bir çocuğun cesedini bulmak adına yola çıkan dört yakın arkadaşın pek çok şeyi deneyimledikleri bu arayışlarına odaklanıyor.

Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 film - 10

Dolores Claiborne

Gazeteci Selena'nın, bakıcılığını yaptığı bir kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annesi Dolores'e yardım etmeye çalışmasını anlatıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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