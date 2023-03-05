Steven Spielberg oldukça mükemmel bulduğu filmini açıkladı

1971'den bu yana çoğu klasik sayılan 34 film çeken Steven Spielberg, filmlerini yeniden izlemekte zorlandığını söylese de bunlardan birini inkar edilemez derecede mükemmel olduğunu bilerek tekrar seyrediyor.
The Late Show with Stephen Colbert'e katılan Spielberg, "Filmlerimi yaptıktan sonra onlara çok fazla bakmam" dedi.
Ünlü yönetmen, "Geriye çok sık bakmam ama ara sıra çocuklarımla bir film izlerim" ifadelerini kullandı.
Spielberg, "E.T.'yi ilk kez izlediklerinde çocuklarımı rahatlatmak istedim. Babaları orada oturmadan E.T.'yi izlemelerini istemiyorum; özellikle de başlangıçta korkutucu kısımları" dedi.
Spielberg filmlerinden birini yeniden izlemeyi yorucu bulsa da, tam adı ET: The Extra-Terrestrial olan 1982 yapımı filmini izlemekten gerçekten keyif alıyor.
Steven Spielberg, "Bazen yapmayı planladığım ama yapmadığım şeyleri görüyorum ve bazen bunca yıllar sonra gördüğümden daha iyi bir fikir olacak şeyler görüyorum. Ama çoğunlukla E.T. epey mükemmel bir film. Bu, çektiklerim arasında gerçekten tekrar tekrar izleyebildiğim birkaç filmden biri” dedi.
"Bir kereden fazla izleyebildiğim sadece bir avuç film yaptım" diye konuşan ünlü yönetmen, "34 film falan yaptım ve hangilerinin E.T.'nin ötesine geçtiğini söylemeyeceğim ama tekrar izleyebileceğim yaklaşık 5 veya 6 film var, ki genellikle bunu yapmıyorum" dedi.
Steven Spielberg'in beğeni toplayan filmleri arasında 'Jurassic Park', 'Er Ryan'ı Kurtarmak' (Saving Private Ryan), 'Azınlık Raporu' (Minority Report), 'Yapay Zeka' (AI: Artificial Intelligence), 'Denizin Dişleri' (Jaws), 'Üçüncü Türden Yakınlaşmalar' (Close Encounters of the Third Kind), 'Kutsal Hazine Avcıları' (Raiders of the Lost Ark), 'Sıkıysa Yakala' (Catch Me If You Can) ve yakın zamanda çıkan 'Fabelmanlar' (The Fabelmans) yer alıyor.
'Fabelmanlar' ile En İyi Film dalında Oscar adayı gösterilen Spielberg, 7. En İyi Yönetmen adaylığını aldı. Daha önce Spielberg, 1994 ve 1999'te 'Schindler'in Listesi' ve 'Er Ryan'ı Kurtarmak' filmleriyle bu ödülü iki kez kazanmıştı.