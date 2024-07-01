Stonehenge tarihçileri ikiye böldü: 5 bin yıllık taşlar nasıl ortaya çıktı?
Dünyanın en özgün yerlerinden biri olan ve tarihe ışık tutan Stonehenge'in nasıl ve kim tarafından yapıldığına dair kesin bilgiler olmamakla birlikte, antik yapının yaklaşık 5 bin yıl önce nasıl inşa edildiği konusundaki tartışmalar hala devam ediyor. Bir grup araştırmacı, Stonehenge'in 'mavi taşları'nın Galler'den doğal yollarla taşındığını iddia eden çalışmaya karşı çıktı. Peki Stonehenge nasıl oluştu?
İngiltere'nin güneybatısında, Salisbury Plain'in ortasında yer alan Stonehenge, antik dünyanın en büyüleyici yapılarından biri olarak kabul ediliyor.
Ancak Stonehenge'in yaklaşık 5 bin yıl önce nasıl ortaya çıktığı konusundaki tartışmalar henüz sona ermiş değil.
Bir grup araştırmacı daha önce ortaya atılan, taşların buzullarla birlikte taşındığını ortaya koyan çalışmaya karşı çıktı.