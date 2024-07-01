Stonehenge tarihçileri ikiye böldü: 5 bin yıllık taşlar nasıl ortaya çıktı?

NASIL OLUŞTU

Stonehenge'in oluşumu ve yapımı, arkeologlar ve bilim insanları arasında uzun yıllardır devam eden bir tartışma konusu. İşte genel olarak kabul gören bilgiler ve bazı teoriler:



İlk Yapım Dönemi (MÖ 3100-2600)

Stonehenge'in ilk aşaması, iç kısımdaki toprak setlerin oluşturulmasıyla başlar. Bu dönemde dikili taşlar kullanılmaz, ancak mevcut kazılar ve buluntular, bölgenin Neolitik dönemde bir topluluk merkezi olarak kullanıldığını göstermektedir.