Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı

ZİRVE HALA SQUID GAME'DE

1 milyar saat izlenmeye ulaşan ilk yapım, Güney Kore’de geçen hikayesiyle dünyada bir fenomen haline gelen Squid Game olmuştu. Dizi, 1 milyar 65 milyon ile hala dijital platformun en çok izlenen yapımı.