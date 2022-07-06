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Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 14:18 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 14:36

Stranger Things, Squid Game'den sonra 1 milyar saat izlenme rekorunu aşan 2. dijital yapım oldu.

Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı - 1

80’li yıllarda bir grup gencin macera dolu hikayesini konu alan Stranger Things, yayınlanan 4. sezonuyla yeni bir rekora imza attı.

Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı - 2

Millie Bobbie Brown, Winona Ryder ve David Harbour’ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezonu 1 milyar saat izlenme rakamına ulaştı.

Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı - 3

27 mayıs’ta sezonun ilk kısmını yayınlayan Netlix, kalan iki bölümü 1 Temmuz’da izleyiciyle buluşturdu. Toplam 4 saat süren iki bölüm, 4. sezonun toplam izlenme süresini 1 milyar 15 milyon saate ulaştırdı.

Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı - 4

EN POPÜLER YAPIM

Dizinin 4. sezonu, dijital platformda İngilizce dilinde yayınlanan en popüler yapım oldu.

Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı - 5

ZİRVE HALA SQUID GAME'DE

1 milyar saat izlenmeye ulaşan ilk yapım, Güney Kore’de geçen hikayesiyle dünyada bir fenomen haline gelen Squid Game olmuştu. Dizi, 1 milyar 65 milyon ile hala dijital platformun en çok izlenen yapımı.

Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı - 6

ŞARKIYI 1 NUMARAYA TAŞIDILAR

Dizinin bir sahnesinde kullanılan ve Kate Bush'ın seslendirdiği Running Up That Hill” şarkısı, dizi sayesinde 37 sene sonra yeniden Billboard listelerinde 1 numaraya yerleşti. 

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