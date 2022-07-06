Stranger Things, 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 14:18 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 14:36
80’li yıllarda bir grup gencin macera dolu hikayesini konu alan Stranger Things, yayınlanan 4. sezonuyla yeni bir rekora imza attı.
Millie Bobbie Brown, Winona Ryder ve David Harbour’ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezonu 1 milyar saat izlenme rakamına ulaştı.
27 mayıs’ta sezonun ilk kısmını yayınlayan Netlix, kalan iki bölümü 1 Temmuz’da izleyiciyle buluşturdu. Toplam 4 saat süren iki bölüm, 4. sezonun toplam izlenme süresini 1 milyar 15 milyon saate ulaştırdı.
Dizinin 4. sezonu, dijital platformda İngilizce dilinde yayınlanan en popüler yapım oldu.
1 milyar saat izlenmeye ulaşan ilk yapım, Güney Kore’de geçen hikayesiyle dünyada bir fenomen haline gelen Squid Game olmuştu. Dizi, 1 milyar 65 milyon ile hala dijital platformun en çok izlenen yapımı.
Dizinin bir sahnesinde kullanılan ve Kate Bush'ın seslendirdiği “Running Up That Hill” şarkısı, dizi sayesinde 37 sene sonra yeniden Billboard listelerinde 1 numaraya yerleşti.