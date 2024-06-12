Suçsuz bulunan Kevin Spacey: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var

Olağan Şüpheliler, Amerikan Güzeli ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti. Suçsuz bulunan Spacey, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve evine haciz geldiğini söyledi.

Suçsuz bulunan Kevin Spacey: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var - 1

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla adından söz ettiren ve uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan Kevin Spacey, 12 suçla yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu. Oyuncu, Piers Morgan'ın Uncensored adlı programına konuk oldu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini söyledi.

MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR

Dava sürecindeki yasal harcamalarını ödeyemeyen oyuncu, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söyledi. Oyuncu “Baltimore'a dönüp her şeyimi depoya koymam gerekiyor.  Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim ama Baltimore'dayım… House of Cards'ı orada çekmeye başladığımızdan beri… 2012'de oraya taşındım" dedi.

Oyuncu evinin neden satıldığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

“Faturaları ödeyemiyorum. Birkaç kez iflas başvurusunda bulunacağımı düşündüm ama en azından bugün itibariyle bundan bir şekilde kurtulmayı başardık."

N-LIFE HABERLERİ

Suçsuz bulunan Kevin Spacey: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var - 2

"FAZLA DOKUNAN BİRİYDİM"

Spacey, geçmişteki davranışları hakkında daha önce "sınırları zorladığını" söylemişti.

"Sınırları zorlamak" derken neyi kastettiği sorulan oyuncu "Fazla dokunan biri olmak, birine o zamanlar istemediğini bilmediğim bir şekilde cinsel açıdan dokunmak" dedi.

Bunun suç niteliğindeki bir davranış olma potansiyeline vurgu yapan Spacey, "insanlara karşı nazik davrandığını" ve eylemlerini tanımlamak için "elle taciz etmek" ifadesini kullanmanın doğru olmadığını söyledi.

Suçsuz bulunan Kevin Spacey: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var - 3

Sunucu Morgan "Bütün bunların rızaya dayalı olduğunu mu söylüyorsunuz, yoksa baştan çıkarma girişimi miydi?" diye sordu. Spacey "Öyle bir durumda bunu yapmak istemediklerini size bildirmeliler ki, bunun rıza dışı olduğunu anlayıp durabilesiniz" yanıtını verdi.

Suçsuz bulunan Kevin Spacey: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var - 4

"SORUMLULUK ALMAYA HAZIR"

Geçmişteki davranışlarını "kötü, çok kötü" olarak tanımlayan yıldız, eylemlerinin "sorumluluğunu almaya hazır olduğunu" söyledi.

Ancak oyuncu aynı zamanda "birçok insanın" kendisine karşı asılsız iddialarda bulunduğunu da ileri sürdü.

Suçsuz bulunan Kevin Spacey: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var - 5

KRAL CHARLES DESTEK VERMİŞ

64 yaşındaki oyuncu, Kral Charles'ın da kendisine destek olduğunu söyledi. Morgan, skandalların ardından Kral'ın oyuncuya ulaşıp ulaşmadığını sordu.

Spacey, Kral ile görüşmediğini söylese de başkaları aracılığıyla iletişim kurduklarını ima etti. Oyuncu "Evet bir mesaj aldım. Çok da minnettarım" dedi. Morgan'ın ısrarları üzerine Spacey "Bak, onu bu işin içine çekmek istemiyorum" dedi.

Spacey'ye 2016 yılında Kral tarafından şövalyelik ünvanı verilmişti.

Suçsuz bulunan Kevin Spacey: Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var - 6

NE OLMUŞTU?

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. 

Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 hafta sürdü.. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.

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