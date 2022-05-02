Sultandağı'nın Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmlere hazırlanıyor

"TARİHİ FİLMLERİN ÇEKİLMESİ İÇİN PLATO HALİNE GETİRECEĞİZ"

Demirbilek, ilçe halkının da projeye destek verdiğini, tarihi dokunun yeniden canlanması için heyecanlı olduklarını söyledi.

Projeyle ilçenin turizmini de hareketlendirmek istediklerini vurgulayan Demirbilek, "Sultandağı'na gelenlerin 800 yıllık bir tarihi burada görmeleri ve yaşamalarını istiyoruz. Bu meydanda bir çay içebileceği ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlarda olacak. Hamamımızı da kent müzesine dönüştüreceğiz. Projenin ekonomik getirisinin de ilçemize yansıyacağına inanıyoruz" dedi.