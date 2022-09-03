Sümela’da restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmaları tamamlandı

1.Etap çalışmaları sonrasında manastır 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açıldı. 2. Etap çalışmaları ise. Manastır içindeki binaların risk altında olması, can ve mal güvenliği açısından çok büyük tehlike arz etmesi nedeniyle endüstriyel dağcılar tarafından çalışmalar yürütülmüş olup, kaya yüzeyinde kontrollü yamaç temizliği, çeşitli ölçülerde ankrajlar, bariyer yapımı, çok sayıda kalıcı ankraj ve gergi halatları yapılmış, kaya yüzeylerine yüksek çekerli çelik tel ağ ile kaplama yapımı, manastır iç yapıları üstünde yükselen doğal mağara tavanında yüksek dayanımlı çelik tel ağ yapımı ile manastır üzerinde bulunan kaya yüzeylerinde geniş ölçekli bir iyileştirme ve destekleme çalışması yapıldı. Bununla birlikte Manastır içerisinde yer alan birimlerde muhdes uygulamaların sökülerek özgün malzeme ile değişimi ve diğer imalatları gerçekleştirildi.