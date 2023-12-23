Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru
Jason Momoa, Amber Heard ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı Aquaman ve Kayıp Krallık filmine ilk eleştiriler geldi. Filmin "hiç orijinal olmadığı" ve "aşırı kötü" olduğuna dair yorumlar yapıld. Marvel filmlerinin gişedeki başarısızlığına Batman, Superman ve Wonder Woman filmlerine imza atan DC evreninin de dahil olacağı düşünülüyor.
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James Wan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II ve Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman ve Kayıp Krallık) filmi 4 yıl içinde üçüncü kez ertelenmiş ve son vizyon tarihi 22 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı.
Dün izleyiciyle buluşan filme ilk eleştiriler gelmeye başladı.