Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru

Jason Momoa, Amber Heard ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı Aquaman ve Kayıp Krallık filmine ilk eleştiriler geldi. Filmin "hiç orijinal olmadığı" ve "aşırı kötü" olduğuna dair yorumlar yapıld. Marvel filmlerinin gişedeki başarısızlığına Batman, Superman ve Wonder Woman filmlerine imza atan DC evreninin de dahil olacağı düşünülüyor.

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 1

DÜN VİZYONA GİRDİ

James Wan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II ve Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman ve Kayıp Krallık) filmi 4 yıl içinde üçüncü kez ertelenmiş ve son vizyon tarihi 22 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı.

Dün izleyiciyle buluşan filme ilk eleştiriler gelmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 2

"HİÇ ORİJİNAL DEĞİL"

BBC'den Nicholas Barber, yeni Aquaman filminin "asla orijinal olmadığını veya dürüst bir şey denemediğini" ileri sürdü.

Barber, filmi diğer süper kahraman filmlerinden ayıran şeyin "çizgi filmi andıran deniz altı görüntüleri" olduğunu ve hatta Küçük Deniz Kızı filmini andırdığını söyledi. Eleştirmen, "Aquaman ve Kayıp Krallık filminde, devam filmlerinin gelmesini dilemenizi sağlayacak kadar etkileyici veya heyecan verici hiçbir şey yok" dedi.

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 3

Variety'den film eleştirmeni Owen Gleiberman ise filmin "bocaladığını" söyledi. Eleştirmen "3 boyutlu olması aksiyon dozunu artırabilir mi? Tam olarak değil. Asıl cevap şu: Hiçbir şey artıramaz" dedi.

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 4

Insider muhabiri Kirsten Acuna ise film için "Aslında iklim değişikliğinin tehlikeleri hakkında olan eğlenceli, saçma bir patlamış mısır filmi" yorumunda bulundu.

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 5

"DC OKYANUSUNU KİRLETİYOR"

The Guardian'dan Peter Bradshaw, Aquaman serisinin giderek güç kaybettiğini "Jason Momoa'lı korkunç devam filmi DC okyanusunu kirletiyor" sözleriyle ifade etti.

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 6

The Wrap'ten William Bibbiani ise Amber Heard'ün canlandırdığı Mera karakterinin "güçlü bir kahramandan, bebek sahibi olan ve çamaşır yıkayan bir kadına" dönüştüğünü söyledi.

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 7

GİŞE HASILATI NE OLACAK?

CNN'den Brian Lodry, film için "suda boğulmuş bir devam filminin ağırlığını üstlenerek giderek suya batıyor" yorumunda bulundu.

Variety'nin haberine göre, film gişede de beklentinin altında kalacak. Warner Bros. filminin 35 milyon dolar gişe hasılatı elde edebileceği belirtiliyor.

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 8

ELON MUSK'TAN TEHDİT MEKTUBU

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard,  rol arkadaşı Jason Momoa'nın kendisini Aquaman 2 filminden çıkarmak istediğini ve Johnny Depp gibi giyinip kendisine zorbalık yaptığını iddia etmişti.

Heard'ün eski sevgilisi milyarder Elon Musk'ın ise oyuncunun filmde rol almasını sağlamak için Warner Bros.'a mektup yazdığı bildirildi.

Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru - 9

EN KÖTÜ GİŞE AÇILIŞINI YAPTI 

Süper kahraman filmlerinin gişede güç kaybı yaşadığı son dönemde son olarak The Marvels filmi gişe hasılatıyla adından söz ettirmişti.

Brie Larson'ın Captain Marvel rolüyle geri döndüğü The Marvels filmi vizyona girdiği ilk haftada 47 milyon dolar hasılat elde etti. 300 milyon dolarlık bütçe ile çekilen film her ne kadar ABD gişesinin zirvesinde olsa da Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaparak The Incredible Hulk (2008) filminin rekorunu kırdı. 

DAHA FAZLA GÖSTER