Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru

"HİÇ ORİJİNAL DEĞİL"

BBC'den Nicholas Barber, yeni Aquaman filminin "asla orijinal olmadığını veya dürüst bir şey denemediğini" ileri sürdü.

Barber, filmi diğer süper kahraman filmlerinden ayıran şeyin "çizgi filmi andıran deniz altı görüntüleri" olduğunu ve hatta Küçük Deniz Kızı filmini andırdığını söyledi. Eleştirmen, "Aquaman ve Kayıp Krallık filminde, devam filmlerinin gelmesini dilemenizi sağlayacak kadar etkileyici veya heyecan verici hiçbir şey yok" dedi.