Süper kahraman filmlerinin düşüşü devam ediyor! Yeni Aquaman filmine eleştiri yağmuru

EN KÖTÜ GİŞE AÇILIŞINI YAPTI

Süper kahraman filmlerinin gişede güç kaybı yaşadığı son dönemde son olarak The Marvels filmi gişe hasılatıyla adından söz ettirmişti.

Brie Larson'ın Captain Marvel rolüyle geri döndüğü The Marvels filmi vizyona girdiği ilk haftada 47 milyon dolar hasılat elde etti. 300 milyon dolarlık bütçe ile çekilen film her ne kadar ABD gişesinin zirvesinde olsa da Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaparak The Incredible Hulk (2008) filminin rekorunu kırdı.