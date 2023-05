Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları)

1. The Super Mario Bros. Movie

Film, bu hafta 40 milyon dolarlık hasılat elde etti. 14 Nisan'da vizyona giren Süper Mario Kardeşler, bir animasyon filmi için en büyük dünya çapındaki açılış rekorunu elde etmesinin ardından yeni bir eşiği daha aştı. Film, ABD'de 490 milyon dolar, dünya çapında da 532 milyon dolar hasılat elde ederek, toplam gişe başarısını 1,02 milyar dolara taşıdı. Pandeminin ardından milyar dolar barajını aşan sadece beş film oldu: Süper Mario Kardeşler, Jurassic World: Dominion, Top Gun: Maverick, Spider-Man: No Way Home ve Avatar: The Way of Water.