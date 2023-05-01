Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları)

Vizyona girdiği hafta bir animasyon filmi için en büyük dünya çapındaki açılış rekorunu elde eden Süper Mario Kardeşler, bu defa 1 milyar dolar barajını aşarak yeni bir rekora imza attı. İşte bu hafta ABD'de en çok seyredilen filmler ve Süper Mario Kardeşler'in gişe başarısı...

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 1

10. Sisu

3,3 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 2

9. The Covenant

3,6 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 3

8. Ponniyin Selvan: Part Two

3,8 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 4

7. Air

4 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 5

6. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

4,1 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 6

5. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

4,7 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 7

4. John Wick: Chapter 4

5 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 8

3. Are You There God? It's Me, Margaret

6,8 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 9

2. Evil Dead Rise

12,2 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler 1 milyar dolar barajını aştı (28-30 Nisan 2023 ABD gişe rakamları) - 10

1. The Super Mario Bros. Movie

Film, bu hafta 40 milyon dolarlık hasılat elde etti. 14 Nisan'da vizyona giren Süper Mario Kardeşler, bir animasyon filmi için en büyük dünya çapındaki açılış rekorunu elde etmesinin ardından yeni bir eşiği daha aştı. Film, ABD'de 490 milyon dolar, dünya çapında da 532 milyon dolar hasılat elde ederek, toplam gişe başarısını 1,02 milyar dolara taşıdı. Pandeminin ardından milyar dolar barajını aşan sadece beş film oldu: Süper Mario Kardeşler, Jurassic World: Dominion, Top Gun: Maverick, Spider-Man: No Way Home ve Avatar: The Way of Water.

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