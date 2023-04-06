"Süper Mario Kardeşler Filmi"nin oyuncuları yeni hikayenin detaylarını anlattı

"BUNUN HARİKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Ünlü isim, sözlerine "Bu filmden ilk çıktığımda, bu karakteri görmekten çok onur duydum ve ilham aldım. Çok gururlandım ve o... Bilmiyorum. Kendi karakterinizden ilham almak tuhaf ama bu şekilde bir kadın lideri görecek olan çocuk nesli için çok heyecanlandım. Bunun gerçekten harika olduğunu düşündüm" şeklinde devam etti.