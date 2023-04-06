"Süper Mario Kardeşler Filmi"nin oyuncuları yeni hikayenin detaylarını anlattı

Nintendo'nun popüler video oyun serisinden uyarlanan ve izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan "Süper Mario Kardeşler Filmi" oyuncuları, senaryoda oyuna kıyasla yapılan en büyük değişikliği açıkladı.
İlk "Super Mario Bros." video oyunu, Mario'nun Prenses Peach'i kötü niyetli Bowser'ın elinden kurtarma çabalarına odaklanıyordu.
Fakat filmde; Bowser bunun yerine Mario'nun yeşil tulumlu kardeşi Luigi'yi (Day) kaçırıyor.
Digital Spy'a konuşan Anya Taylor-Joy ve Charlie Day, film yapımcılarının neden Mario serisinin başlangıcına yön veren sıkıntıdaki genç kız klişesini yıkmayı seçtiklerini açıkladı.
"Bence senaryo, bu karakteri yeni bir çağa götürüyor" diyen Anya Taylor-Joy, "İnsanlar karakterleri daha önce tanık olmadıkları, farklı bir şekilde görmeyi dört gözle bekliyor. Bir yandan da muazzam bir değişim dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, sözlerine "Bu filmden ilk çıktığımda, bu karakteri görmekten çok onur duydum ve ilham aldım. Çok gururlandım ve o... Bilmiyorum. Kendi karakterinizden ilham almak tuhaf ama bu şekilde bir kadın lideri görecek olan çocuk nesli için çok heyecanlandım. Bunun gerçekten harika olduğunu düşündüm" şeklinde devam etti.
Charlie Day ise "Luigi'nin kaçırılması, onun karakterine çok yakışıyor. Ayrıca Prenses Peach daha faal bir rol üstleniyor, bu da filmin daha heyecanlı olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.
Kadrosunda Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy ve Keegan-Michael Key'in rol aldığı "Süper Mario Kardeşler Filmi", Türkiye'de 14 Nisan'da sinemalarda gösterime girecek.