Suriye’de tamamen korunmuş 1600 yıllık Roma mozaiği bulundu

Suriye'de Humus bölgesinde bulunan tarihi mozaik, 20 metreye 6 metre genişliğinde.
Truva ve Amazon savaşlarından mitolojik sahnelerin betimlendiği mozaiğin, türünün nadir örneklerinden olduğu belirtiliyor.
Bu mozaik, 2011’de çatışmaların başlamasından bu yana Suriye’de bulunan en önemli arkeolojik keşif oldu.
Tarihi mozaiğin bulunduğu alan Suriye’deki iç savaşta 2018’e kadar isyancıların elinde bulunuyordu.
Suriye’de Müzeler ve Tarihi Eserler Genel Müdürlüğü’nden üst düzey yönetici Hamman Saad, Associated Press’e verdiği demeçte “Bu, küresel ölçekte nadiren görülen türden bir keşif” dedi.