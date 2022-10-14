Suriye’de tamamen korunmuş 1600 yıllık Roma mozaiği bulundu

Suriye'de Humus bölgesinde iyi korunmuş ve neredeyse hiç hasar görmemiş 1600 yıllık bir Roma mozaiği bulundu.

Suriye’de tamamen korunmuş 1600 yıllık Roma mozaiği bulundu - 1

Suriye'de Humus bölgesinde bulunan tarihi mozaik, 20 metreye 6 metre genişliğinde.

Suriye’de tamamen korunmuş 1600 yıllık Roma mozaiği bulundu - 2

Truva ve Amazon savaşlarından mitolojik sahnelerin betimlendiği mozaiğin, türünün nadir örneklerinden olduğu belirtiliyor.

Suriye’de tamamen korunmuş 1600 yıllık Roma mozaiği bulundu - 3

Bu mozaik, 2011’de çatışmaların başlamasından bu yana Suriye’de bulunan en önemli arkeolojik keşif oldu.

Suriye’de tamamen korunmuş 1600 yıllık Roma mozaiği bulundu - 4

Tarihi mozaiğin bulunduğu alan Suriye’deki iç savaşta 2018’e kadar isyancıların elinde bulunuyordu.

Suriye’de tamamen korunmuş 1600 yıllık Roma mozaiği bulundu - 5

Suriye’de Müzeler ve Tarihi Eserler Genel Müdürlüğü’nden üst düzey yönetici Hamman Saad, Associated Press’e verdiği demeçte “Bu, küresel ölçekte nadiren görülen türden bir keşif” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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