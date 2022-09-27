Survivor Barış Murat Yağcı Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminde

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Barış Murat Yağcı, yeni bir film anlaşmasına imza attı. Yağcı, Kırmızıgül'ün çekeceği Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Survivor Barış Murat Yağcı Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminde - 1

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.


Survivor Barış Murat Yağcı Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminde - 2

Son olarak Survivor yarışması ve Nisa Bölükbaşı ile ilişkisiyle uzun süre gündem olan Barış Murat Yağcı da kadroya dahil oldu.


Survivor Barış Murat Yağcı Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminde - 3

Barış Murat Yağcı paylaşımında "Prestij Meselesi filmi için start verdik" dedi.


Survivor Barış Murat Yağcı Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminde - 4

Yağcı'ya Survivor'dan birçok yarışmacı arkadaşı ve Masterchef jurisi Mehmet Şef tebrik mesajı yazdı.


Survivor Barış Murat Yağcı Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminde - 5

Daha önce Kırmızıgül'ün gençliğini oğlu Mahmut Bazencir'in canlandıracağı ortaya çıkmış ve Bazencir film için kilo vererek babasına benzetilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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