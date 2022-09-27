Survivor Barış Murat Yağcı Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filminde

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
Son olarak Survivor yarışması ve Nisa Bölükbaşı ile ilişkisiyle uzun süre gündem olan Barış Murat Yağcı da kadroya dahil oldu.
Barış Murat Yağcı paylaşımında "Prestij Meselesi filmi için start verdik" dedi.
Yağcı'ya Survivor'dan birçok yarışmacı arkadaşı ve Masterchef jurisi Mehmet Şef tebrik mesajı yazdı.
Daha önce Kırmızıgül'ün gençliğini oğlu Mahmut Bazencir'in canlandıracağı ortaya çıkmış ve Bazencir film için kilo vererek babasına benzetilmişti.