Survivor Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor

Survivor All Star'ın son yayınlanan bölümünde yarışmacılar iletişim ve dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kazanarak hem dokunulmazlığı kazanan hem de iletişim oyununu hak eden ünlüler takımı ailelerinden gelen fotoğraflara bakıp notlarını okudu.