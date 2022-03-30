Survivor Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor

Haberler | 30.03.2022 - 17:15

Survivor'da iletişim oyununu kazanan ve kızını görmek için sabırsızlanan Nagihan Karadere, karşısında kızının yıllar önceki fotoğrafını görünce "Babası bilerek yapıyor. Ben kızımın son halini görmek istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor - 1

All Star'ın son yayınlanan bölümünde yarışmacılar iletişim ve dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kazanarak hem dokunulmazlığı kazanan hem de iletişim oyununu hak eden ünlüler takımı ailelerinden gelen fotoğraflara bakıp notlarını okudu.

Survivor Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor - 2

Ancak kızını görmek için sabırsızlanan Nagihan Karadere, gönderilen fotoğrafın yıllar öncesine ait olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

Survivor Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor - 3

Kızının son halini görmek istediğini belirten Karadere, "Bu fotoğrafı ben çektim kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski kızım burada dört yaşında" dedi.

Survivor Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor - 4

Karadere, "Kızımı çok özledim, son halini görmek istiyorum. Babası bilerek yapıyor" diye konuştu.

Survivor Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor - 5

Eşi tarafından aldatıldığı iddia edilen Karadere, 2017 yılında Uğur Gökçe'den boşanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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