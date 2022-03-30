Survivor Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor

Haberler | 30.03.2022 - 17:15
Survivor All Star'ın son yayınlanan bölümünde yarışmacılar iletişim ve dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kazanarak hem dokunulmazlığı kazanan hem de iletişim oyununu hak eden ünlüler takımı ailelerinden gelen fotoğraflara bakıp notlarını okudu.
Ancak kızını görmek için sabırsızlanan Nagihan Karadere, gönderilen fotoğrafın yıllar öncesine ait olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.
Kızının son halini görmek istediğini belirten Karadere, "Bu fotoğrafı ben çektim kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski kızım burada dört yaşında" dedi.
Karadere, "Kızımı çok özledim, son halini görmek istiyorum. Babası bilerek yapıyor" diye konuştu.
Eşi tarafından aldatıldığı iddia edilen Karadere, 2017 yılında Uğur Gökçe'den boşanmıştı.